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1歲兒快篩3次都陰！醫一戳2條線　爸1句話成關鍵

▲▼COVID-19,新冠肺炎,確診,快篩,陽性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲快篩陽性。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享，一名爸爸幫1歲大兒子快篩3次都陰性，爸爸說弟弟太小，「不敢戳太深」。結果醫師一戳就陽性確診，他提醒，如果你是密切接觸者，在出現症狀時首次採檢是陰性時，建議重複自我測試以提高診斷率。

吳昌騰近日在臉書說，快下班時，突然來了三名確診病人，其中一位是1歲大的小弟弟，「他是我在急診現場，使用『家用快篩』確診的。』為什麼呢？原因是，爸爸說：『他自己在家裡幫弟弟篩了三次，都是陰性！』。」

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吳昌騰表示，爸爸又說，「可是他哥哥確診，小弟弟本人也有發燒！弟弟是有症狀的密切接觸者」，於是帶弟弟來兒科急診求診；不過，爸爸也補充說，「因為弟弟太小，我不敢戳太深！」

吳昌騰指出，這樣的求醫情形在兒科急診室是會看到的！還好經過他的篩檢，弟弟就是陽性確診；於是，他後來衛教家屬COVID-19確診注意事項，並開立口服藥物，讓爸爸安心回家。

▼醫師說，快篩時有可能病毒載量太低，而無法檢測出陽性。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

吳昌騰提到，目前指揮中心及醫院使用「家用快篩自我檢測」，真的OK嗎？11月發表在《臨床微生物學和感染》雜誌上的一項研究，研究人員使用陽性RT-PCR檢測作為標準，研究三種常見的快速抗原檢測（Flowflex、MPBio和Clinitest）的診斷準確性。

吳昌騰說，研究人員發現，對於在Omicron流行時期，進行「無人監督」的鼻腔自我採樣（自我檢測）的「無症狀人群」，測試的敏感性非常低，測試的靈敏度在20.7%到27.5%之間，當然其中原因可能有：

1、病毒載量太低而無法檢測檢測出陽性。
2、無症狀者的呼吸道分泌物較少，無法生成好的樣本。
3、並不是所有的家用快篩試劑都是一樣的，操作人員也不一樣。
4、一般民眾自我檢測與訓練有素的醫療人員相比，測試敏感性的結果可能不同。

吳昌騰提醒，對於COVID-19疫情控制，無論如何，自我檢測仍然有用，因為任何已確定的感染病例都有助於減少傳播，並防止與他人接觸；因此，你是密切接觸者，若是在出現症狀時，首次採檢是陰性時，建議你重複自我測試以提高診斷率。

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