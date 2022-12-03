2波冷空氣接力降溫！「低溫下跌16度」　北東溼涼「回暖時間曝」

▲北台灣未來一周天氣濕涼，下周三短暫回暖一天。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，今天(12/3)北台灣氣溫略微回升但迎風面地區仍有短暫雨，下周將受2波東北季風影響，第一波出現在明天周日(12/4)將有一波東北季風增強，一路影響到下周二(12/6)，下周二清晨北部低溫下探16度；下周三略微升，下周四冷空氣再度增強。

今天(12/3)東北季風減弱，中央氣象局預報員曾昭誠表示，今北部、宜蘭氣溫回升，受正北風影響，苗栗以北地區雲量多，苗栗以北、基隆北海岸雲量較多，迎風面短暫飄雨，北部溫度雖有回升，但受多雲影響幅度不大，白天高溫23度到24度；宜花東等東半部、台中以南晴到多雲，可見到陽光，白天氣溫接近30度，南部有超過30度以上機會。

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該天氣型態維持到今天，明天(12/4)東北季風再次增強，北台灣、宜蘭溫度明顯下降，中南部不受影響，白天高溫接近30度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

未來一周溫度部分，曾昭誠說，今天各地低溫20度，白天高溫中南部30度，北部23到24度；明天東北季風增強，周日到下周二(12/4~12/6)溫度一路下降，最明顯影響為北台灣，溫度下降影響到下周二(12/6)清晨，中南部則是微微下降，下周二清晨北部低溫16到17度，高溫不超過20度，北部17度到20度，氣溫整天涼。

曾昭誠指出，中南部低溫下降最涼時間點在下周二(12/6)清晨，低溫約18到20度，中南部可見到陽光，白天還是有25度以上，氣溫緩緩下降，感受溫暖，下周三(12/7)東北季風減弱，各地溫度回升，很快的，下周四(12/8)東北季風再南下，北台灣氣溫又會稍微下降，北部、宜蘭偏涼，中南部早晚天涼，白天溫暖。

曾昭誠提醒，受兩波東北季風影響，第一波在周日增強，且影響到下周二，下周三氣溫回升，北部回升到20到25度，下周四開始東北季風再增強，溫度降到20到22度，低溫約18到20度左右，但距離後續的東北季風時間還久，變動還相當大，溫度影響還要留意未來天氣預報。

▲周末北台灣天氣變化大。（圖／氣象局）

至於降雨部分，曾昭誠表示，今天東北季風減弱，溫度回升，苗栗以北有飄雨，其他地區晴到多雲；明天東北季風增強，這段時間北台灣天氣變化相當快，降雨以迎風面為主，北部、東半部要視水氣多寡，若水氣多，降雨將向南推，若水氣少，降雨就侷限在基隆北海岸和東半部地區，中南部則是穩定但要留意早晚溫差大。

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