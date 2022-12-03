明天起連迎2波冷空氣！ 下周僅回暖一天　「2地連7天噴雨」

▲明天起將變天，溫度將下滑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12/4)東北季風增強，迎風面北部、東半部將有降雨，氣溫下滑，下周二(12/6)清晨最冷，北台灣下探16度；下周三(12/7)短暫回暖，下周四(12/8)又有東北季風襲台，低溫再度跌至16度，將一路涼到下個周末。降雨部分則是未來一周北部和東半部都有雨。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，明天(12/4)東北季風增強，迎風面北部、東半部降雨機率高，雨勢集中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭持續有雨，有大雨機會，其他北部、東半部地區有局部短暫雨；中南部維持多雲到晴。

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明天北部和宜蘭溫度下滑，其中大台北地區可能降到21度以下，全天溫度約20度到21度左右，下周二(12/6)清晨最冷，北部低溫16度到17度，中南部18度到20度；下周二白天北部高溫約20度左右，中南部高溫25度到27度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

曾昭誠說，下周三(12/7)東北季風減弱，北部、宜蘭氣溫回升，北部溫度可到20度以上；不過下周四(12/8)東北季風再增強，氣溫會再降，北部16到17度，兩波東北季風低溫類似，第二波將影響到下個周末，下周除了下周三暖一點外，其他天都滿涼的。

降雨部分，曾昭誠說，明天起東北季風增強，迎風面北部、東半部有雨，類似下雨型態將持續一整周，下周三即便東北季風減弱、氣溫回升，但北部、東半部仍有降雨。