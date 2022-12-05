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近期討論度超高保健品　網友有感推薦　限時促銷不容錯過！

Move Free益節（圖／網友提供）

▲知名賣場熱銷商品多，這款美國原裝來台的保健品也是非常搶手。（圖／網友提供，以下同）

消費中心／台北報導

家中衛生紙、洗髮精快用完，很多人第一時間衝去大賣場，原本只想補貨少少幾樣，結果逛了一圈下來，購物車不知不覺塞好滿塞，這是很多消費者的實際寫照。除了熟食區的人氣外帶美食：烤全雞、披薩等俗擱大碗的經典品項之外，還有許多近期討論度超高、不可錯過的搶手商品：超大顆水果蛋糕、健司生奶油千層派，以及美國原裝來台的保健品也很好買，每次開賣都熱銷一空，尤其網友一分享低價促銷的消息後，專程去搶購的人不少，是內行人才知道的爆品。

Move Free益節（圖／網友提供）

Move Free益節（圖／網友提供）

▲▼逛賣場，不只日用品、美食很好買，保健品也是很多人的搶購重點。

Move Free益節（圖／網友提供）

在知名賣場排隊等結帳會發現保健品的熱度不下民生用品，而且種類百百款，但無論是買來自己吃或給長輩，行動力保養是很多人的關注重點，大多會從口碑評價、心得分享來挑選，其中由美國保健大廠Schiff推出的Move Free益節行動保健品，因為擁有逾85年的保健品製造經驗，品牌專業受到信賴，根據Kantar凱度消費者指數調查，已連續4年蟬聯消費者選購NO.1殊榮*，成為國內行動保健產品（膠囊錠劑類型）普及率領導品牌之一，逐漸成為許多人家中的保健品標配。

社群平台也常看到網友熱烈討論，其中提到Move Free益節葡萄糖胺5合1錠除了葡萄糖胺，還多了軟骨素和鈣的成分，大推「真的要趁早保養」、「長期保養吃下來還不錯」、「效果有感」，尤其長輩吃了以後，有助於維持良好健康行動力，知名YouTuber「77老大」也曾在影片中推薦表示家中幾個長輩吃過一陣子後，活動起來比較舒適。

益節網友評論（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

益節網友評論（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

▲經常有網友在臉書社團分享益節5合1保健品的使用心得和特價訊息。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

對於日益長壽的現代人來說，想活到老，玩到老，提早做足行動力的保健，才能持續靈活。趁著歲末年終，好好照顧家中長輩，也要為自己增強保健力，深受廣大口碑好評的「Move Free益節」這一款高CP值的葡萄糖胺5合1錠，結合葡萄糖胺+軟骨素+MSM+維生素D+鈣錠，一天4錠，就可以補充5種行動力關鍵成分，補充隨年齡遞減的關鍵葡萄糖胺，鈣有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康，還有維生素D可促進鈣吸收，幫助舒適行動、靈活活動、日常穩健；而針對基礎關鍵保養的5合1綠罐，無添加防腐劑、人工色素與香料，也讓人安心有保證，尤其在台灣就能直接買到100%美國原裝，簡直是CP值超高的行動力基礎保養！這次將於12/5～12/15強打促銷，限時折價$210，消息一出來，又引起網友紛紛在社團轉傳分享，因為活動只有11天，更要趁優惠期間好好把握！

Move Free益節（圖／網友提供）

▲Move Free益節行動保健品從美國紅到台灣，其中「綠罐」結合了葡萄糖胺+軟骨素+MSM+維生素D+鈣錠，高CP值的5合1保健品深受廣大口碑好評。

Move Free益節（圖／網友提供）

▲12/5～12/15將有強打促銷，限時折價$210，許多人已經準備開搶，就怕再錯過這一波優惠。

旅遊觀光復甦、國門開啟迎接後疫情時代，許多人紛紛重啟旅遊計畫，一到周末假日就往外跑，登山、健行、踏青去，不只國內各大景點開始恢復昔日生氣，機場人流也慢慢回溫，迫不及待飛出國旅行玩一波，想要玩遍世界各地，身體也要重啟原有的活力，保持行走續航力，才能走更長遠的路。趁現在入手益節 葡萄糖胺+軟骨素+MSM+維生素D+鈣錠，不管是年輕或上了年紀，隨時做好行動力保健，隨時準備好，無論幾歲都能上山下海，自在壯遊享受精彩人生。

*Kantar凱度消費者指數資料指出Move Free於2017年1月2日至2021年9月12日之間，普及率為台灣保健食品膠囊錠劑類型中，行動力保健產品普及率領導品牌之一。

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關鍵字：

Move Free益節行動保健品美式賣場行動力關節

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