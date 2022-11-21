黑五首日「頂級科技電動牙刷」優惠登場　老司機繞場觀察超值好物等開盤

▲今年掃貨重點中，有不少是全通路新品，限定特價令人好吃驚。（圖／網友提供，下同）

消費中心／台北報導

黑五購物節第一天，除了指定開搶黑五特價17,999 SAMSUNG 50吋CRYSTAL 4K UHD電視的會員，熟門路的老司機選在首日悠哉繞場觀察場內上線的好物，預測接下來幾天會開打的品項，尤其高單價3C、家電與年度必囤民生用品，折扣、價格都會在黑五殺很大，是很多人老早鎖定好下手的目標。今年掃貨重點中，有不少是通路新品，Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷 雙入組首次在賣場裡亮相，黑五第一天就端出限定特價5,899元令人好吃驚，民眾看了自動「+1」，趕緊搶貨放進購物車，讓會員引領期盼的一克拉圓形鑽石戒指祭出225,999價格，LG蒸氣墊子衣櫥下殺32,499更是有買有賺到。

▲▼黑五特價17,999元SAMSUNG 50吋CRYSTAL 4K UHD電視；一克拉圓形鑽石戒指祭出225,999元價格。

每年黑五購物節都有眾多品項打折下殺，去過的人比價後就知道，買下來真的是讓荷包抗漲抗通膨，平常就很搶手的熱銷品再擠也要衝一波，會員出發前也會做一下功課，列出口袋清單避免買到漏勾。今年到現場直擊大家的購物車竄出熱搶黑馬，不少人直搶具頂級科技（註1）的Oral-B iO LITE電動牙刷入門款。Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷 雙入組黑五限定特價5,899元，直降1,000元，民眾眼尖發現隱藏優惠，直說「這邊的價格真的太驚人了」、「兩支才六千不到…太扯！」優惠當前人人都是精算師。

▲▼Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷 雙入組黑五限定特價5,899元。

牙齒每天都要刷，但現代人注重口腔清潔，只是手動還不夠，升級用電動來輔助，讓刷牙更乾淨徹底。歐樂B iO LITE微震科技電動牙刷是Oral-B iO 頂級系列的入門款，最大特點之一是利用革命性(註1)刷毛微震技術搭配靈感來自牙醫工具的小圓刷頭，溫和護齦同時多清除 100% 牙菌斑 （註2），2022 年也得到德國紅點設計大獎認可，內建 A.I. 6 區口腔清潔和 5 大清潔模式，這一組從來沒有在好市多販售過，這次在黑五購物節引進並給優惠價，民眾逛到後覺得好驚喜、好意外，而且是雙入組再附6支刷頭，用黑五限定特價5,899元就能輕鬆入手，非常划算，樂得趕快買回家和家人或另一半使用。

▲ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊，31顆x3袋入賣535元。

「這個可以買到齁，我真的是謝天謝地！因為我個人是ARIEL粉」、「洗衣膠囊真的是現在的居家必備良品」，今年9月份才上架好市多狂缺貨的ARIEL 4D抗菌（註3）抗蟎（註4）洗衣膠囊，第一次加入黑五購物節就準備大量商品而且在第一天就推出優惠價格，ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊，31顆x3袋入賣535元，讓民眾搶翻了，洗衣服不用再算要倒多少洗衣精，只要丟一顆就好，不但幫衣服洗出抗蟎(註4)防護罩，洗後持續抗蟎，也維持99.9%抗菌（註3）抗臭。

▲黑五更有平常沒看過的特規包裝，今年就有24cm 36片＋27cm 32片可以一次入手。

去年黑五賣爆的好自在液體衛生棉也推出黑五特規包裝，24cm 36片＋27cm 32片可以一組入手只要599元，相比兩尺寸一起買，還要更便宜，有經驗的會員都知道好自在每年黑五都會再祭出更深優惠，都在期待公布折扣的那一天，每個月都需要的生理用品一定要搶第一時間搬貨囤好囤滿。而去年黑五熱賣兩天完售的天然系洗髮精Herbal Essences，今年在會員的期待下再次進場，去年會員為了搶買甚至在賣場演出全武行，讓它被戲稱打架也要得到的洗髮精，也是今年黑五備受關注的焦點之一，如果有特惠千萬別錯過。

▲許多消費者都在期待Herbal Essences再次進場，去年有會員為了搶購甚至在賣場演出全武行，讓他被戲稱打架也要得到的洗髮精。

家有好動寶寶必備的幫寶適一級幫拉拉褲每箱折100元，尺寸從M號到XXL號都有，許多資深會員表示折扣比過去特價時都更深。

▲幫寶適一級幫拉拉褲每箱折100元，尺寸從M號到XXL號都有。

男性會員在場內的選購戰力完全不輸給女生，許多人敲碗連籃壇巨星來台也進好市多放入購物車的吉列紳適刮鬍刀，希望能搭上球星熱門話題性，在黑五推出優惠。這款標榜適用敏感肌，不用擔心被刮傷及刮完後皮膚紅腫，若是黑五祭出折扣一定要多買幾組替換使用。

▲連籃壇巨星來台也進好市多放入購物車的吉列紳適刮鬍刀，也是備受男性會員關注的重點項目之一。

儘管黑五購物節人潮大爆發，民生用品區人擠人，想順利掃貨還得卡位或找空隙鑽進去，但超強折扣和獨家商品的高CP好貨實在太多，像是家有好動寶寶必備的幫寶適拉拉褲每箱折100元，超優惠、貓倍麗貓罐頭24入優惠價469元、BRITA濾水壺附14入濾心優惠價2,299元，讓人一看眼睛都亮了，再擠都不能錯過，而經常要用到的日常消耗品，一次買起來賺價差省錢外，也省得三不五就要採購，省時省力，不過黑五購物節只有11/21～11/27短短7天，想撿便宜的話，可得好好把握。

▲▼家有好動寶寶必備的幫寶適拉拉褲每箱折100元，超優惠、貓倍麗貓罐頭24入優惠價469元。

註1：指 Oral-B 品牌內

註2：P&G實驗室數據，對比普通手動牙刷，根據55名受訪者的調查結果

註3：並非抑制所有細菌滋生。針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。

註4：抗蟎成分添加。據P&G實驗數據在平均洗衣量情況下，棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。指棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲。根據P&G數據，在實驗室條件下觀察衣物四周/28天結論。