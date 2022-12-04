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穿瑜珈褲健身「男同事猛盯」！超多人竟喊正常：男生穿棉褲也是

▲▼緊身瑜珈褲單穿出門被媽罵「沒家教」 網：長輩都討厭這褲子。（圖／翻攝自unsplash免費圖庫）

▲女子穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯，網友們卻認為不易外。（示意圖／免費圖庫unsplash）

記者柯振中／綜合報導

現在運動觀念興起，許多民眾喜歡到健身房鍛鍊。一名女子日前穿著瑜珈褲到健身房運動，意外碰到了很久沒看到的男同事，豈料對方打招呼時並非看著眼睛，而是盯著她的下半身，而且視線「停留好幾秒」，讓她覺得十分尷尬，不曉得以後還要不要打招呼，貼文曝光後意外引發討論，也有許多網友點名，男生穿棉褲時，也會被盯著看。

這名女子在Dcard分享，她日前到健身房運動時，正巧碰上一位許久不見的男同事，於是上前打了招呼。豈料當天她身穿瑜珈褲，男同事打招呼時並非看著眼睛，「而是下面妹妹」，且視線持續停留了好幾秒，讓她確信絕對不是不小心看到，瞬間覺得相當尷尬。

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女子為此感到困擾，不曉得以後碰到還要不要打招呼，也相當好奇，為何男生都要盯著女生的下面看，而且還看得相當明顯。

▼女子穿瑜珈褲運動，結果被男同事猛盯。（示意圖／免費圖庫pexels）

健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過，貼文曝光後，反而有許多網友直呼，確實會不由自主被吸引，「對…對不起！！！我是女生我有時候也會不小心瞄到」、「我是個正直的人，但我必須說。真的有種不自覺會看過去的魔力」、「抱歉，我是女的有時候也會忍不住看幾眼。男的更想看很正常吧，體諒一下」、「妳不舒服就建議不要這樣穿，很簡單，因為你防不了別人的視線。更何況也沒有違反法律。」

此外，也有人留言補充，其實男生穿棉褲時，也很容易受到這種對待，「男生穿棉褲的時候也常常被…」、「真ㄉ，棉褲最棒了」、「真的會不小心一直定睛灰棉褲」、「以前有一任就是說看我打球穿棉褲，覺得不錯才接受我追她。」

女子事後看完留言，也不禁無奈直言，看起來這是社會常態，只好慢慢接受這穿著會被行注目禮。不過，女子也分享，某天穿著瑜珈褲回家，同樣也被同住處的大叔盯著看，旁邊的阿姨甚至還出言提醒「你在看什麼」，讓場面變得尷尬，她只好下定決心，以後只能在健身房穿瑜珈褲了。

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