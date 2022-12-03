桃園市績優教保服務機構及人員表揚　盼推動友善溫馨教育環境

▲桃園市績優教保服務機構及人員表揚，小朋友獻花給鄭市長。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「111年度桃園市績優教保服務機構及優良人員表揚大會」、3日於龍潭區客家文化館舉行。市長鄭文燦表示，桃園有優質平價的幼教環境，這是許多年輕家庭選擇在這裡追求人生幸福的吸引力之一，感謝所有教保服務機構、教保服務人員、廚工、司機、行政與護理人員的重要貢獻，期許未來持續全力以赴，一起推動更友善溫馨的教育環境。

會中，鄭市長共計表揚7所績優教保服務機構，以及90名優良教保服務人員、30名優良廚工、司機及行政人員（含專任護理人員）。

鄭市長談到，每一個優質的幼教環境都是由所有成員的力量才能建立，而幼教產業的健康成長，必須引進好的教育方法，包括學齡前認知學習、運動養成及合群互動等，而桃園所有幼保人員都盡心盡力照顧每個孩子，讓孩子能夠得到充分培育，甚至付出最大的耐心，照顧特教的孩子。在重要成長的階段，扮演年輕家庭最好的夥伴。

鄭市長提及，未來幼教領域可進一步發展，包括課後留園制度、寒暑假制度及幼教公衛制度，「2至3歲專班」設置數量也可持續提高，讓孩子盡早進入幼兒園的階段，從2歲到6歲有一貫的幼兒教育；在學前疫苗接種方面，鄭市長也鼓勵擴大接種次世代疫苗及流感疫苗，加強保護幼童的健康。

▲▼桃園市績優教保服務機構及人員表揚。（圖／新聞處提供）

包括市府教育局副局長高玉姿、桃園市高中小學家長會長協會龜山分會總會長劉國中、桃園市高中小學家長會長協會龍潭分會輔導總會長陳進興、桃園市大園家長會長協會創會理事長宋惠君、桃園市高中小學家長會長協會祕書長鍾惠娟、桃園市教育文化家長協會理事長游正壽、桃園市高中小學家長會長協會理事長李科都、楓樹國小家長會長陳鴻傑、樂善國小家長會長何嘉仁等均一同出席。