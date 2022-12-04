盤點世足「最差11人」C羅慘入選！僅射1顆12碼球　與卡達4球員並列

▲葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃賽程進入16強淘汰賽，外媒針對各國球員表現進行評分，結果葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）目前僅射入1顆12碼點球，加上未把握多次射門機會，被評為最差11人之一；主辦國卡達更一口氣有4名球員入選。

根據《每日郵報》報導，《Sofascore》網站針對各國球員在小組賽的表現進行評分，結果C羅以6.37分入選最差11人之一。分析指出，儘管37歲的C羅在3場比賽都在先發名單內，但表現乏善可陳，未把握多次射門機會，僅在對迦納的比賽中射入一顆12碼點球。

Ronaldo is in the worst XI of the group stage by SofaScore pic.twitter.com/cuV20mx8cp — IG: TheFootballRealm (@theftblrealm) December 3, 2022

C羅在本屆世界盃出賽前宣布與老東家曼聯分手，後續可能以63億年薪的合約轉戰沙烏地聯賽的傳言不斷，加上對戰烏拉圭時的「上帝之髮」進球，還有與南韓比賽時出現「閉嘴」爭議，讓C羅的最後一屆世足賽風波不斷。

地主國卡達除了在今年創下最早出局的主辦國紀錄外，在最差11人名單中更一口氣入選4人，包含中場阿薩德（Ali Asad）、布迪亞夫（Karim Boudiaf）、後衛艾哈邁德（Homam Al-Amin Ahmed）與門將巴爾希姆（Meshaal Barsham），平均得分約在6.10到6.30之間。

另外入選最差11人名單的球員還有澳洲前鋒萊基（Mathew Leckie）、沙烏地阿拉伯中場馬爾基（Abdulelah Al-Malki）、哥斯大黎加後衛卡爾維奧（Francisco Calvo）與加拿大後衛約翰斯頓（Alistair Johnston）。

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