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台中城食森林行動6年有成減碳690噸　降熱島效應兼吃生鮮蔬菜

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室，從2016年推動「城食森林補助計畫」，在學校、社區、鄰里及公寓大廈廣植蔬菜，至今有128處場所、面積逾17萬平方公尺，減碳量達690公噸，成果愈來愈好，市府4日上午在沙鹿「綠光尋夢園」舉辦成果發表會，由各社區展現成果，彼此交流，不但可減低城市熱島效應，還能吃得到生鮮蔬菜，一舉多得。

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

低碳城市辦公室執行長黃晴曉表示，我們最希望能在社區推廣，不但讓銀髮族可以早晚種種蔬菜，活動身體，還能感受收成的快樂，藉由城食森林活動，讓台中市成為永續低碳、宜居的城市。

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

成功國小校長曾娉妍分享經驗表示，該校連續2年透過城食森林計畫的經費補助，讓孩子一起參與種菜，讓低碳校園從小紮根，讓孩子心靈落下一個環保的種子，讓世界變得更美好。

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

惠明盲校總務主任費峻鴻則說，視障的孩子吃西瓜都是切好一片片，但其實都不曉得西瓜長什麼樣子，透過城食森林計畫，讓視障的孩子體驗學習，知道吃的菜或水果是怎麼來的。

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

沙鹿興安社區發展協會總幹事何敏蓉表示，味丹公司免費提供閒置的土地，供社區闢建「綠光尋夢園」，居民及志工利用園區內350平方公尺的土地種植A菜、高麗菜等，不僅可提供關懷據點的長者食用，每年約可節省5萬元蔬菜費，疫情期間還可提供給弱勢家庭，一舉數得。

▲▼台中市推動城食森林行動6年有成，減碳690公噸，有效降低熱島效應還能吃到生鮮蔬菜，執行長黃晴曉鼓勵長輩一起種植，活動身體。（圖／台中市政府提供，下同）

因應氣候變遷、城市熱島效應，市府特別鼓勵各社區大廈的屋頂種植蔬菜，能降低熱島效應，更能提供新鮮蔬食，今年遴選北區明德里辦公處、南屯區大墩國小、大毅履幸福、鄉林凱撒、惠宇皇家尊爵社區、台中篤行關懷協會、沙鹿區興安社區發展協會、東區成功國小附設幼兒園、惠明盲校及德育幼兒園等10處作為示範場域，以落實永續低碳生活理念。

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關鍵字：

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