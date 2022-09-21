響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

▲▼台中市政府響應國際無車日，舉辦零碳單車通勤活動，吸引不少人參加。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來改善空氣品質不遺餘力，環保局為了響應明天（22）日「國際無車日」，在6個捷運站、火車站舉辦零碳單車通勤活動，民眾只要在每週四上午7點至9點、下午4點至6點，騎單車到活動地點，並完成指定任務，即可領取咖啡兌換券及紀念口罩，歡迎民眾一起騎自行車通勤，為節能減碳、降低空氣污染盡份心力。

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環保局早在9月15日、捷運市政府站就舉辦首場「零碳單車通勤」活動，當天即吸引2百多人參與，大家共同比出OK手勢表示支持減碳，接下來9月22日台中火車站、9月29日捷運中清站、10月6日捷運大慶站、10月13日太原火車站、10月20日捷運市政府站、10月27日台中火車站，民眾在指定時間騎單車到現場，除了送咖啡、口罩之外，與活動背板合影者還有精美禮品，每人每日限領1次。

環保局說明，依據環保署空氣污染排放清冊（TEDS11.1）資料顯示，台中市移動源污染源的PM2.5排放量達1816.77百萬公噸／年，占整體排放量的37.4%，為大宗的污染來源，而伴隨汽機車輛數目持續增加，市府也積極推廣低污染交通運具，包含捷運、公車電動化、大眾運輸、iBike等，並持續汰換老舊機車、電動車補助及電動車充電站設置等，建立低碳運輸友善環境。

環保局長陳宏益表示，透過響應9月22日國際無車日，以及多元化宣導，鼓勵民眾多利用綠色運具，實踐低碳生活，期待市民一同以實際行動，守護台中市空氣品質，打造為低碳的宜居城市。