淨零永續開啟電業新時代　台電逐步推動電力淨零排放

▲因應綠能持續大步發展，台電規劃「綠能加儲能」，打造區域分散式電網發展，同時強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，加速邁向淨零排碳目標。圖為台電台南鹽田太陽光電場及儲能設施。（圖／台電提供，以下同）

生活中心／台北報導

淨零轉型已是全球共同的目標，今年初政府公布台灣2050淨零排放路徑，為落實淨零轉型，開啟電業新時代，台電的任務除持續確保穩定供電、發展再生能源並落實能源轉型，今年也因應國家淨零排放路徑正式宣示2050「電力淨零」目標，將從三大面向、八大策略，由低碳、減碳循序漸進走向零碳未來，逐步推動電力淨零排放。

積極配合國家2050淨零排放路徑，台電規劃從電力供給、電網及用電需求三大面向，以八大策略逐步推動落實電力淨零排放。其中，供給端將透過「結構轉型」（能源結構綠色轉型）、「燃料替代」（低碳能源替代高碳）、「固碳技術」（碳捕集及儲存）；電網端將推動「脫碳化」（再生能源併網）、「智慧化」（智慧電網及智慧電表）、「儲能化」；需求端則將持續推動「需量反應」（智慧能源管理引導用電移轉）及「節電措施」。

▲今年4月台電舉辦環境月發表會，台電總經理王耀庭與西門子能源公司台灣董事總經理John Kilpack簽署「混氫技術合作備忘錄（MOU）」，後續將於興達電廠既有燃氣機組推動「混氫示範計畫」。

在積極開發替代新能源與技術運用的過程中，產、官、學、研的攜手將有助加速實現淨零願景。例如台電已與西門子能源公司簽署「混氫技術合作備忘錄（MOU）」，目標2025年達成興達電廠氣渦輪機混氫5%發電示範，實踐氫氣潔淨能源應用；另預計年底將簽氨氣混燒技術，於林口電廠推示範計畫。

加速綠能建置為達成淨零轉型目標的關鍵。台電2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW（15萬瓩）的南鹽光，每年可發出約2億度綠電，等同近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有既有滯洪功能。

為讓綠能效益極大化，台電今年更結合光電場址建置裝置容量達20MW（百萬瓦）、同時也是國內現今最大的儲能系統，打造全台首座光儲合一場域。儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電與電網頻率，以減少系統波動並維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，亦可於遇突發電力事件時提供電網穩定輔助功能，爭取分秒必爭的緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

為達成淨零轉型目標，我國2050年能源結構中預計60至70%為分散式再生能源。隨綠能持續大步發展，台電也規劃強化電網韌性建設計畫，透過「綠能加儲能」，打造區域分散式電網發展，同時強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，不僅全面提升用電品質，也加速邁向淨零排碳目標。