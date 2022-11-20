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「2022國際碳揭露專案」評比　台中榮獲最高A級榮譽

▲▼「2022國際碳揭露專案」評比揭曉，台中市在氣候減緩、氣候調適兩個面向，都榮獲最高A級榮譽。（圖／台中市政府提供，下同）

▲「2022國際碳揭露專案」評比揭曉，台中市在氣候減緩、氣候調適兩個面向，都榮獲最高A級榮譽。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府參與國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP），今年再度獲評為A級城市，在氣候減緩及調適兩面向評比皆為A級，與法國巴黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本東京等城市齊名。此外，在永續發展方面，「2022第15屆台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比，獲得白金級第1名的佳績，顯見城市氣候治理及永續發展成果備受國際肯定。

▲▼「2022國際碳揭露專案」評比揭曉，台中市在氣候減緩、氣候調適兩個面向，都榮獲最高A級榮譽。（圖／台中市政府提供，下同）

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永續低碳辦公室執行長黃晴曉表示，市府已跟上世界腳步，提出2050年淨零碳排目標及策略，因此在氣候減緩行動上評等為A級，市府已在今年4月22日公布「台中市2050淨零路徑」，設定2005年為基準年，台中市2030年溫室氣體排放量較2005年減少30%、2040年減少65%，最終2050年達成淨零排放，未來將朝強化企業減碳管理、零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型等持續精進努力。

▲▼「2022國際碳揭露專案」評比揭曉，台中市在氣候減緩、氣候調適兩個面向，都榮獲最高A級榮譽。（圖／台中市政府提供，下同）

黃晴曉說明，除了氣候減緩行動被評等A級之外，氣候調適行動亦是A級，原因是台中市整合各局處，強化水資源管理、淹水潛勢區域改善等措施，展現城市面對氣候變遷的能力，未來持續透過公私協力合作模式，如與台積電攜手推動都市植樹綠化，增進碳匯/碳儲存效能，也透過「引風、增綠、留藍」策略，淨化都市空氣，打造更具韌性的城市。

永續低碳辦公室指出，根據國際碳揭露專案資料，自2018年開始對城市氣候行動進行評比等級，城市評級分為領導 （Leadership, A）、管理 （Management, B）、認知（Awareness, C）、揭露 （Disclosure, D）四個等級，呈現各城市在環境責任上的表現。今年有1002個城市揭露資訊，當中僅12%、122座城市獲評列入A級城市名單，A級城市平均相較非A級城市，高達3倍的氣候減緩和調適措施。

▲▼「2022國際碳揭露專案」評比揭曉，台中市在氣候減緩、氣候調適兩個面向，都榮獲最高A級榮譽。（圖／台中市政府提供，下同）

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