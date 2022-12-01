山東砸990億元建永久性方艙！　可容納20萬人　

▲大陸此前大規模興建方艙醫院。（圖／大江東）

記者鄭思楠／綜合報導

山東將陸續投資超過230億元人民幣（約新台幣990億元）興建永久性方艙醫院，引發爭議與憂心。輿論批評與其花大錢蓋方艙，不如強化一般醫院的醫療資源，也有人憂心是否要打持久戰。報導顯示，山東將陸續興建119間永久性方艙醫院，約提供20萬張床位。

在全球多數國家都已經選擇與病毒共存，開放國境並回歸日常生活，中國大陸仍採取極為嚴格的防疫措施。近日更因為各種不合理與層層加碼的防疫手段，加上烏魯木齊大火造成死傷，引爆民怨，白紙運動蔓延多地，觸動當局敏感神經。

據《財經》報導，2022年第16至21期的山東省政府專項債券報告中，有119份與方艙醫院、隔離點相關的專項債券實施方案。這119份方案是除青島市之外的山東省轄15個地級市的119個方艙醫院、隔離點項目的具體實施方案。

上述15個地級市為濟南市、淄博市、棗莊市、東營市、煙臺市、濰坊市、濟寧市、泰安市、威海市、日照市、濱州市、德州市、聊城市、臨沂市、菏澤市。

網友看後批評，這樣的行為是變相告訴民眾「疫情防控不會結束、要打持久戰嗎？」；更有人諷刺，這些永久性方艙在百年千年後也會變成文物古蹟。

不過，報導指出，除極少數項目，方艙醫院建設的土地是免費劃撥的。山東省投資的230億元，大多花在了建築費用上。當建築主體完工之後，隔離房間數量會顯著增加。但是，如果相應的醫療設備和醫護人員不能到位，方艙醫院依然無法正常運轉，無法充分發揮效力。同樣，在設備配置方面，需要建立醫療信息化系統、病區視頻監控系統、必要的醫療設備、藥品和器械等。

此外，山東119個項目中，有107個項目的主體建築會在2022年底前完成。