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18歲女生被關方艙悲吼不公！官方通報「她已道歉」：造成惡劣影響

記者鄭思楠／綜合報導

微博30日瘋傳一段錄音檔，一名18歲女學生被關方艙，疑似求助工作人員提供暖氣、和藥物遭到拒絕，飆罵工作人員，質問「我們是畜生嗎，憑什麼把我們拉過來」。甘肅蘭州中川園區管委會官微1日發通報竟回應，有網友在新浪微博發佈音頻，引起網友大量轉發，造成惡劣影響。

30日，一則被指是榆中縣第一中學女學生的錄音檔曝光，1分59秒內容曝光令人聞之鼻酸。當時，女孩疑似求助工作人員提供暖氣、和藥物遭到拒絕。網傳錄音檔顯示，女孩剛開始語氣正常，她說，「二樓有地暖，他們熱的連被子都蓋不住。」之後，她質問，「為什麼三樓這個情況，我們都在生病，我們跟你們要藥，你們說沒有藥。」

她情緒崩潰怒吼，「我們學生怎麼辦？沒有人解決嗎？我們是牲口嗎？」、「你以為我害怕你嗎！班裡40個人拉來了30個！24小時陰性的都要拉過來憑什麼！你們拉我們填倉嗎！」。

女孩撕心裂肺喊，「蘭州人不做核酸了，你們拉不來人了，拉學校是吧，半個學校的人全部拉來填倉！」、「你們想幹什麼！我今年18歲，我的青春剛剛開始，你們沒有孩子嗎」！

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲大陸各地都在大規模興建方艙醫院。（圖／CFP）

據中川園區管委會官微1日通報，網傳「11月30日上午，榆中縣第一中學18歲女生在方艙質問工作人員」的錄音，經核實，該女生系甘肅財貿學院學前教育某班學生羅某某。現將有關情況通告如下：

甘肅財貿學院共有師生9500餘名。11月27日22時50分，核酸檢測機構檢出該校29名陽性人員後，學校快速報屬地防疫部門請求轉運救治，屬地防疫部門嚴格按程序複核核酸檢測情況後，於28日晚21時快速將複檢後的29名學生及時閉環轉運至方艙醫學觀察，此29名學生轉運至方艙前學校均已經通知學生核酸檢測結果，入艙時按照第九版防控方案要求提供了核酸檢測陽性報告。其中，羅某某核酸檢測結果N靶標29.80、ORFlab靶標 30.04、內參靶標26.05。該方艙樓高五層，設床位2200張，採用中央空調採暖，艙內溫度保持在18℃-22℃。現有醫護人員220名，每4小時一班輪流值守。方艙嚴格按照國家衛健委《方艙醫院裝備配置指南》，配備了相應急救設備和藥品。

11月29日15時許，羅某某向方艙工作人員反映所在房間暖氣不熱並索要感冒藥，因艙內工作人員較少，未能對其需求及時給予解決，羅某某情緒激動指責工作人員，並將護士站桌面工作用品推搡在地，又將自己錄製的錄音轉發至相關微信群。11月30日，有網友在新浪微博發佈錄音檔，錯誤認定為甘肅蘭州榆中縣第一中學18歲女學生在方艙內質問工作人員的錄音，引起網友大量轉發，造成惡劣影響。經溝通說明，該網友已刪除其微博發佈內容。

通報竟稱，「事發後，我區防疫辦和甘肅財貿學院相關負責人快速趕赴方艙，與學生本人進行了耐心溝通說明，對其所提問題進行瞭解釋、相關訴求快速予以解決。其本人也充分認識到了自己過激行為、不實言論造成的危害，深刻認識到自身錯誤，並通過班級微信群進行了道歉。下一步，我們將舉一反三，進一步強化方艙管理，做好在艙人員服務保障和情緒疏導，同步加強醫療救治，確保人員安心居艙、儘快出艙。」

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