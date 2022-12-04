「親中內容農場影響選舉更勝2018」　IORG：中共散播攻擊民主論述

▲台灣資訊環境研究中心IORG於3日舉辦《 2022 民主韌性論壇》。（圖／台灣資訊環境研究中心IORG）



記者陶本和／台北報導

台灣資訊環境研究中心IORG於3日舉辦《 2022 民主韌性論壇》，其研究顯示親中內容農場「密訊」今年選舉的傳播情形甚至超越2018年，中共也持續散播攻擊台灣民主治理和傷害民主盟友關係的負面論述。對此，與會的美國在台協會 AIT 政治組副組長馬弘建強調，民主制度其實是對抗資訊操弄的優勢，而不是一個弱點。

本次論壇上半場聚焦「國際脈絡下的台灣民主韌性」和「資訊操弄和台灣選舉的交互作用」。歐洲價值安全政策中心 EVC 在台辦事處的主任葉皓勤提到，強化民主韌性的關鍵在於培養公民中心的民族主義，而非種族中心的民族主義，當人民因為共同的價值理念團結在一起時，就比較不會受到資訊操弄。

美國國際民主協會 NDI 台灣辦公室顧問劉致昕則認為，從俄烏戰爭中我們可以看到數位韌性對於維持民主國家的重要性，烏國人民學習利用加密群組來交流訊息，保護自己也協助國軍驅逐敵人；美國在台協會 AIT 政治組副組長馬弘建也在活動中提到，進行資訊操弄的國家認為民主制度是個弱點，他們可以利用言論、新聞和網路自由來破壞民主，但其實情況正好相反，民主制度下才能有高品質的研究，才能夠過教育培養資訊判讀能力，政府也才能跟人民有透明的溝通。

談及資訊操弄和台灣選舉關係時，國立台灣大學新聞研究所教授林照真認為，越來越多操弄訊息透過網路科技進行病毒式傳遞，網路科技確實有助於民主發展，但同時也可能會促成同溫層加厚、以及極端政治的產生，網路平台如 Goolge 和 Facebook 的目的在於獲利，而非實現公共的善，確實有必要管制。

國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇則觀察到，根據她 2019 年做的一份民調，雖然多數台灣民眾認為政府應該管制假訊息，但卻同時擔心「政府為了規避責任，會相對政府不利的消息說成假訊息」。她進一步認為，在解決資訊操弄問題上，國民兩黨有一個共識— 雙方都認為過程要公開透明。

國民黨立委吳怡玎認為，解決資訊操弄問題很重要的一點是維持相關政府機關的獨立性和公正性，例如中選會、NCC 等，如果連人民都不信任這些機構，又賦予他們過大的權力，這才是真正對民主的危害；而民進黨立委黃世杰呼籲民眾，當不確定訊息真偽時，就不要轉傳，這樣至少能減緩操弄訊息的傳遞，也讓研究單位有更多時間可以進行查核。

民進黨市議員當選人顏若芳分享這次地方選舉的經驗，觀察到有更多可疑訊息是透過短影音、限時動態的方式在LINE傳遞，候選人也面臨到粉專被簡體字留言洗版的情況；國民黨市議員李明賢則呼籲，不管是線下或線上的政治廣告宣傳都應該有一定程度的規範，否則選舉會變成有錢人的遊戲。

▼台灣資訊環境研究中心IORG於3日舉辦《 2022 民主韌性論壇》。（圖／台灣資訊環境研究中心IORG）

