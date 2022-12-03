趕快報名參加！2022桃園仙草花節「仙舞茶」品嚐仙草入味茶點

▲優雅「仙茶舞」裝置藝術於花田中翩翩起舞。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園仙草花節開展3日進入第二周假日，活動更加精采。獨家限定的「仙舞茶」午茶體驗於花田中浪漫開席，由楊梅市員本社區理事長黃美華帶領志工，以桃園仙草品種「桃園2號-香華」研發製作的仙草午茶餐點，包括：仙草牛汶水、仙草杯子蛋糕、仙草杏仁餅、仙草菜包以及仙草茶…等，結合樂團展演，活動一推出就立刻秒殺。

不過，沒有報名成功的民眾也別失望，員本社區也加碼開放預訂「仙舞茶」下午茶點心組，可於明(12月4日)、12月10日（六）、12月11日（日）至農創市集員本米食工坊領取。

▲楊梅員本社區研發限量仙草午茶餐點。（圖／農業局提供）

市府副秘書長邱俊銘3日表示，2022桃園仙草花節活動從11月27日至12月11日共15天，於桃園市楊梅區上湖派出所對面花田登場，至今仙草花已全數綻放，5公頃紫色花海美不勝收，結合5大裝置藝術優雅錯落於花田，每日都吸引大量民眾一睹紫爆的浪漫。

▲走訪富岡老街寧靜悠閒的療癒之旅。（圖／農業局提供）

今年桃園仙草花節橫跨3個周末，周周皆有精彩活動，明( 4日)上午仙草花泡泡世界，有免費的泡泡體驗以及厲害的歌手演出，邀請您一同與我們悠遊在夢幻的泡泡世界裡，下午則由「金喇叭賓果音樂銅樂會」和「曼斯特低音銅管四重奏戶外音樂會」精彩的演出；12月10日也有「流行客家藝術饗宴」邀請優質客家歌手一起於花田歡唱；12月11日更有由地方青農帶領小朋友，一同體驗仙草從種植-採收-加工-販賣的完整歷程，歷經三個月的「小小青農仙草班」的授證儀式，現場將發放限量仙草餅乾，一起分享成果！



▲2022桃園仙草花節於楊梅區上湖派出所對面花田登場。（圖／農業局提供）

農業局長郭承泉也表示，活動期間楊梅休閒農業區各大農場也規劃多元體驗活動，用五感體驗感受農村樸實美好，「肥嘟嘟多肉植物園」多肉組盆、青苔球體驗；「映象農場」控窯、糖漬檸檬DIY；「老牛園藝」牛汶水、香草植物拓染；「耀輝休閒牧場」牛奶麻糬、陶藝彩繪；「台塑楊梅有機農場」有機生態教育、雞隻餵食；「員本社區米食工坊」客家米食DIY；「光倫禪園」乾燥花香氛蠟燭、彩繪扇子等，本次也特別與富富．小山岡合作，推出限定客庄小旅行，不同於我們印象中充滿賣店的熱鬧街區，富岡老街的生活感與舒適，一起造訪巷弄聽在地的故事，認識富岡認識楊梅仙草花節，限定小旅行採網路預約報名，請上「楊梅休閒農業區」粉絲專頁查詢！

活動期間為防範展區周邊交通回堵狀況，每逢假日即實施道路交通管制，為了讓民眾賞花更方便，平日與假日皆規劃綠線接駁車從台鐵富岡站出發，每20分鐘一班，假日增設紅線接駁車從台鐵楊梅站出發，每15分鐘一班，活動亦設有展區專屬停車場約900席數量有限，建議民眾多多利用大眾運輸工具以及搭乘活動免費接駁專車抵達會場或是提早規劃平日假期，避開周末假日人潮。