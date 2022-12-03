北市監視器覆議案被1分鐘否決　黃珊珊：廠商影響力大於政治人物

▲前台北副市長黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府日前向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書的覆議案，但遭議會直接否決、通過原決議。前台北副市長黃珊珊3日出席活動時談到此事，她直言，市議會對降低頻寬提出質疑，卻似乎不想幫政府節省預算，可以看出可能不是只有個人，而是結構性的貪腐，更顯示「有些廠商影響力大於政治人物」。

北市議會上月通過明年度警察局規畫4.61億元設置錄影監視器預算，而柯文哲卻認為議會但書內容窒礙難行，提出覆議案。豈料，此覆議案於11月28日遭議會直接否決，大會只花1分鐘就通過原決議，讓台北市長柯文哲氣得痛批「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已經聯合起來汙錢了，國家可以這樣幹嗎？」

黃珊珊認為反貪腐應為普世價值，但時常被既得利益者所扭曲，因此才會持續出現吹哨者挺身而出揭發真相。過去擔任議員和副市長期間，亦看見許多個人利益掩蓋在公共議題之下，其中卻包藏許多貪腐細節。

對於該預算案，黃珊珊解釋，起因於多年前市政府與某公司簽訂合約，所有馬路都由該公司設置光纖網路，相當於市府被綁死。

黃珊珊表示，近日由於更換監視器提升畫素，需要較大3M頻寬及鉅額傳輸費用，故而請專家學者重新評估部分區域使用2M頻寬，可節省8600萬元費用，「但市議會卻對降低頻寬提出質疑，似乎不想幫政府節省預算。」

黃珊珊表示，事後市議會決議可降低頻寬，但須使用市面上不易取得的100萬畫素監視器，實際上難以執行。國、民兩黨只有一個目的，就是讓8600萬元一定得付，沒有降價空間。

黃珊珊直言，可以看出反貪腐可能不是只有個人，而是結構性的貪腐，更顯示有些廠商影響力大於政治人物，接下來可能還有類似事件，隱藏在公共議題之下的黑幕。

對於圖利廠商一說，民進黨北市議會黨團總召江志銘1日回應，「這是莫須有的指控」，要以2Ｍ、3Ｍ，這是技術專業問題，議會審查時都有經過充分討論，警察局也有表示意見，議員也有堅持；政黨協商時藍綠也有爭執，每名議員都很認真看待審查，「怎麼可把藍綠都罵？且議會都是多數決，應該是要尊重，對所有議員不公平」。

對於媒體追問，該案是在郝龍斌時代簽約，且「台智光」的背後為高育仁家族，疑有官商勾結？國民黨團書記長秦慧珠則說，柯文哲擔任8年市長，下台前才提出，這8年到底在幹嘛？難道8年都在配合議會？現在才在放馬後炮，在政治、行政責任都沒盡到，把所有責任推給別人，若要參選總統，可能會亂七八糟。