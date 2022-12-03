九合一選完檢討　柯文哲：政治需要組織、純粹靠空戰不容易

記者陳家祥／台北報導

民眾黨九合一選舉斬獲新竹市長以及全國14席議員，成績如何各界自有公評。至於選後檢討，柯文哲說，會依縣市分別開檢討會，把這次選舉犯得錯一條一條羅列。他強調，組織的壯大還是需要時間，純粹靠空戰要贏，不是不能，但不容易。

▲柯文哲出席「掌握2023全球新局論壇」。（圖／記者呂佳賢攝）



針對選舉結束後的檢討，柯文哲表示，選後檢討有按照縣市，請主委、候選人跟他，一組一組開檢討會，「當選給他恭喜，落選給他安慰鼓勵」；另外，也是利用一次次的對話，把這次選舉犯得錯一條一條羅列，先搜集情報再做彙整，會做完整的檢討報告。

柯文哲說，組織的壯大還是需要時間，「我發現政治還是很需要組織，台灣目前的政治狀態還是要有組織，所以真的需要花點時間，純粹靠空戰要贏，不是不能，但不容易」。

另外，亞太和平研究基金會董事長許信良認為，2024郭柯配是夢幻組合，可以讓國民黨感受到壓力。柯文哲說，反正現在各種說法都有，不然晚上call in節目那麼多怎麼辦？有時候就是做好自己的事，「其實有些東西都是前半年才會底定，現在講都太早」。

媒體追問，要和郭台銘、侯友宜誰合作比較好？柯文哲說，其實他跟誰都很好，「每個人都有優缺點，奇怪，人家要不要我還不曉得」。