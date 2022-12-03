　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九合一選完檢討　柯文哲：政治需要組織、純粹靠空戰不容易

記者陳家祥／台北報導

民眾黨九合一選舉斬獲新竹市長以及全國14席議員，成績如何各界自有公評。至於選後檢討，柯文哲說，會依縣市分別開檢討會，把這次選舉犯得錯一條一條羅列。他強調，組織的壯大還是需要時間，純粹靠空戰要贏，不是不能，但不容易。

▲▼柯文哲出席「掌握2023全球新局論壇」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席「掌握2023全球新局論壇」。（圖／記者呂佳賢攝）

針對選舉結束後的檢討，柯文哲表示，選後檢討有按照縣市，請主委、候選人跟他，一組一組開檢討會，「當選給他恭喜，落選給他安慰鼓勵」；另外，也是利用一次次的對話，把這次選舉犯得錯一條一條羅列，先搜集情報再做彙整，會做完整的檢討報告。

柯文哲說，組織的壯大還是需要時間，「我發現政治還是很需要組織，台灣目前的政治狀態還是要有組織，所以真的需要花點時間，純粹靠空戰要贏，不是不能，但不容易」。

另外，亞太和平研究基金會董事長許信良認為，2024郭柯配是夢幻組合，可以讓國民黨感受到壓力。柯文哲說，反正現在各種說法都有，不然晚上call in節目那麼多怎麼辦？有時候就是做好自己的事，「其實有些東西都是前半年才會底定，現在講都太早」。

媒體追問，要和郭台銘、侯友宜誰合作比較好？柯文哲說，其實他跟誰都很好，「每個人都有優缺點，奇怪，人家要不要我還不曉得」。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／大S公開「2億帳戶明細」！　酸爆張蘭被汪小菲坑
焦糖「最後貼文」停在這一天！　網急問：怎麼了
他指甲長出「1條蛇眼」超怕是癌王！　過來人解答
1600L巨桶搬到駁二！　3狂男發送「免費爆米花」
蔡適應博碩士論文「指導教授」曝！　2人都有政界經歷
阿嬤門口包粽！3孫命葬火窟　鄰居悲：都很有禮貌
世足16強開打！　爆多人押注「這2國」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外媒英文犀利狂問「蔣家身世」對決策影響　蔣萬安中文回：謝謝

民進黨論文案燒不停！蔡適應遭撤銷學位　朱立倫：蔡英文出來道歉

焦糖「最後貼文」停格在這一天！　網急問：他怎麼了

俄烏戰爭、台海緊張　史丹福學者：台灣應以史為鑒戒慎恐懼

問鼎2024總統大位？　朱立倫：百分之百心在立委補選、嘉義市長選舉

鄭文燦過得了論文門？　周玉蔻曝關鍵：要看他能否向蔡英文說實話

九合一選完檢討　柯文哲：政治需要組織、純粹靠空戰不容易

吳怡農佛系戰法「綠營也憂心」　學者曝動機：壓制王鴻薇火力戰

還適任國安局長？陳明通學倫爭議不斷　柯文哲：拖太久了

立委補選藍綠互拼基本盤　黃暐瀚分析：王鴻薇有「兩好三壞」

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

外媒英文犀利狂問「蔣家身世」對決策影響　蔣萬安中文回：謝謝

民進黨論文案燒不停！蔡適應遭撤銷學位　朱立倫：蔡英文出來道歉

焦糖「最後貼文」停格在這一天！　網急問：他怎麼了

俄烏戰爭、台海緊張　史丹福學者：台灣應以史為鑒戒慎恐懼

問鼎2024總統大位？　朱立倫：百分之百心在立委補選、嘉義市長選舉

鄭文燦過得了論文門？　周玉蔻曝關鍵：要看他能否向蔡英文說實話

九合一選完檢討　柯文哲：政治需要組織、純粹靠空戰不容易

吳怡農佛系戰法「綠營也憂心」　學者曝動機：壓制王鴻薇火力戰

還適任國安局長？陳明通學倫爭議不斷　柯文哲：拖太久了

立委補選藍綠互拼基本盤　黃暐瀚分析：王鴻薇有「兩好三壞」

太太憂鬱症「失語」　陳良基分享陪伴關鍵：吸引他們幫忙更重要

歸還好市多購物車「驚見沒品1幕」　她秒唾棄！真相臉腫...長知識

妹子耳朵炸痛！醫挖出「一堆深棕色屎塊」　成果太嚇人

快訊／大S公開「2億帳戶明細」！2套房全是她買單　心疼張蘭「被汪小菲坑」

外媒英文犀利狂問「蔣家身世」對決策影響　蔣萬安中文回：謝謝

柯震東、峮峮爆夜遊曖昧情　他露面親曝真實關係...突爆「可能閃婚」

菲律賓監獄囤「170具遺體」！囚犯接連離奇病死　只能集體下葬

教長領頭閱讀！頭頂王冠講故事　教導孩子健康重要性

中信盃黑豹旗／火球男林盛恩降速求控球？周總提點心態

日本世足贏球AKIRA嗨翻：歷史的勝利！「意外身份起底」嫩照曝光

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

綠營大老揭「2024大選」夢幻名單　侯友宜未列入

同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

鄭文燦論文爆抄襲　沈富雄：這事發生最難看

論文遭質疑槍手代寫　鄭文燦：是我寫的

蔡適應博士論文審議完成！本人回應了

館長合體黃國昌狂轟　陳明文回應

王鴻薇出戰立委補選！名嘴：最開心的是他

王鴻薇僵持15天點頭參選　沈富雄曝拒選下場

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」

更多熱門

相關新聞

還適任國安局長？陳明通學倫爭議不斷　柯文哲：拖太久了

還適任國安局長？陳明通學倫爭議不斷　柯文哲：拖太久了

針對桃園市長鄭文燦爆出論文抄襲事件，台北市長柯文哲3日下午受訪表示，一個老師教出這麼多學生抄襲，就是老師有問題；至於陳明通是否還適任國安局長？柯直言，這件事情拖太久「我都說拖太久，你還問我適不適任」。

蔣萬安下周啟動市政交接　柯文哲建議：要先確定頭是誰

蔣萬安下周啟動市政交接　柯文哲建議：要先確定頭是誰

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」

忠孝西路機車解禁惹民怨！

忠孝西路機車解禁惹民怨！

ET民調／最新十大政治領袖排行！侯賴冠亞軍韓國瑜重回榜上

ET民調／最新十大政治領袖排行！侯賴冠亞軍韓國瑜重回榜上

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

麥當勞換「內用換飲料」！業者證實

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面