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大陸 大陸焦點 特派現場

陸防疫轉向「快封快解」　許勝雄：對台商生產體系有很大紓解

▲▼海基會代理董事長許勝雄。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會代理董事長許勝雄。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸強力封控對產業造成的影響越來越大，隨著近期多地爆發「白紙運動」，官方態度似乎開始軟化。對此，海基會代理董事長許勝雄2日表示，大陸提出了「快封快解」，如果很快去處理封城、封路的行為，那對台商整個生產體系會有很大的紓解。

許勝雄當天下午出席了海峽交流基金會第11屆董監事第7次聯席會議，他在接受媒體採訪時提到，全世界今年的經濟成長率不樂觀，尤其明年還有很多挑戰，中國大陸是台商一個很重要布局的地方，在整個生產供應鏈裡，產業鏈要能順利推動，廠商才有辦法把產品賣到全世界去。

▼大陸民眾高舉白紙抗議。（圖／路透社）

▲▼北京民眾舉辦哀悼烏魯木齊火災遇難者活動，並高舉白紙表達抗議。（圖／路透社）

許勝雄指出，大陸昨天（1日）提出了「速封速解」，就是所謂的「快封快解」，對廠商生產體系、人員流動、物品輸配，應該就會比較容易去處理，「因為如果時間拖長的話，會有零組件整套供貨的問題，如果很快去處理封城、封路的行為，那對台商整個生產體系會有很大的紓解。」

許勝雄認為，中國大陸太大，上面下達指令後，要實施到地方需要一點時間，但現在很多地方已經適度回應，應該是好事。

另外，對於大陸前領導人江澤民的逝世，許勝雄說，江澤民是促成「辜汪會談」很重要的拍板人，兩岸也因此有很多合作與協商的空間，「當然，任何一件事有不同的層面，但不管怎樣，兩岸往和平方向邁進，往一個比較好的方向來發展，是兩岸大家要去做的，期待兩岸要穩定發展。」

許勝雄強調，新的政府有新的政策，全球面臨嚴苛環境條件，包含灰犀牛、黑天鵝之類的，還有全球通膨、疫情、利率升高、氣候變遷等問題，「兩岸之間包括政府、社會、企業都面臨很多挑戰，我們沒有餘裕去浪費不必要的時間跟資源，我想這是很重要的事。」

▲▼海基會代理董事長許勝雄。（圖／記者蔡紹堅攝）

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