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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地鬆綁防疫　外媒指「錯失時機」恐致局面失控

▲▼ 大陸疫情,烏魯木齊,烏魯木齊解封,新疆 。（圖／視覺中國）

▲新疆烏魯木齊恢復煙火氣 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸多地陸續鬆綁防疫，不過《華爾街日報》指出，已經錯失時機，過去3年忙於大規模核酸（PCR）檢測和建設隔離設施，如方艙醫院等，而疫苗普及和醫療資源投入卻有所放緩。

報導指出，大陸曾經有3年時間為疫情做準備，儘管政府已增加支出，用於建設更多的醫院和開發疫苗，但越來越多的資金轉向為高成本的疫情防控買單。

報導引述政府數據稱，只有不到60%的中國人打過加強針，其中80歲及以上老年人打過加強針的比例只有40%。今年早些時候，老年人疫苗接種率低導致香港新冠死亡率居全球第一。

研究公司TS Lombard駐倫敦的首席中國領域經濟學家葛林（Rory Green）表示，基於對最新官方數據的計算，以香港今年春季疫情的社區傳播情況和嚴重程度為基準，若發生最嚴重的疫情失控局面，大陸每天可能會有5萬人死亡。

▲▼方艙醫院,大陸疫情,上海,新冠疫情,新冠肺炎,確診,方艙。（圖／CFP）

▲方艙醫院。（圖／CFP）

「醫療擠兌」是大陸官方用以實施「動態清零」政策的理由之一，實際上，大陸醫療資源的增長較疫情前水平更低。數據顯示，2021年醫院床位數按年僅增長3.8%、醫務人員總數增長3.8%，而2019年的增長幅度分別是4.8%和5.1%；加護病房病床數量也從近9%的增幅降至5.8%。

報導引述知情人士說法稱，大陸政府目前正密切關注，近期陽性個案增加數量的攀升，會給醫療系統帶來了多大的壓力。

葛林指出，在80歲以上老人疫苗接種率提高至90%以上的目標達成前，大陸政府將在冬天努力維持精準防疫、加強疫苗接種和逐步放鬆管控相結合的策略，「但這個過程將非常困難。」

大陸國務院聯防聯控機制日前印發《加強老年人新冠疫苗接種工作方案》，要求堅持「應接盡接」原則，加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率，並繼續提高60至79歲人群接種率，降低老年人感染新冠病毒後發生重症、危重症和死亡的風險。

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