請鬼拿藥單！正妹想挽回男友求助神棍　遭騙上床8次崩潰提告

▲高雄正妹想挽回男友求助神棍遭性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）因為和男友感情出問題想挽回，找上經營網路婚友社的曾姓男子，曾男佯稱認識會做法事的姑婆可以幫忙，然後趁機把小莉載到汽車旅館，假借小鬼已上他身，採陰補陽為由對小莉性侵，後來又陸續得逞了7次，後來小莉驚覺被騙報警，檢方偵訊後依強制性交罪將曾男起訴，但曾男都拒不到案，已遭檢方發佈通緝中。

檢方調查，小莉是在2018年2月底認識曾男，小莉因為和男友發生感情問題，於是向曾男求助，曾男見有機可乘，佯稱認識做法事的姑婆，可以幫忙小莉挽回男友感情，還稱已為小莉配對小鬼，並在同年3月3日把小莉載到汽車旅館，焚香、燒符、作法後，誆稱小鬼已附身在自己身上，要求小莉淨身脫衣，並以需採陰補陽為由，想和小莉性交，一度遭拒後，曾男說小鬼已請來不能拒絕，還是硬上得逞。

事後2個月內，曾男持續以小鬼或「濕婆」身分與小莉在LINE通訊軟體上對話，「濕婆喜歡你、它現在要去找你了、它說要去跟你睡覺」、「讓它睡、坐在妳床上了」、「它要借我的身」、「要我們還1次」、「我們倆是互補的、一旦順利完事、我們下半輩子的所有災難將減半」讓小莉不敢拒絕，前後8次被曾男性侵得逞。

後來小莉的男友發現LINE的對話，才驚覺事情嚴重，要小莉趕快去報警抓人，小莉也精神崩潰到需要去醫院就醫，但曾男在檢方偵辦時都拒絕到庭說明或陳述意見，檢方在偵訊後依強制性交罪將曾男起訴，並發佈通緝。