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社會 社會焦點 保障人權

89人表決、86票同意！男深夜唱K擾鄰「遭檢舉43次」　法院判搬離

▲男子深夜在自家大唱卡拉OK，害鄰居難以入眠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子深夜在自家大唱卡拉OK、播放音樂，害鄰居難以入眠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中郭姓男子去年5月搬入台中某社區，之後經常在半夜、凌晨大聲播放音樂，或是唱歌，導致左鄰右舍無法休息，13個月內遭檢舉43次，但他仍不肯改善。社區管委會忍無可忍下，開會討論，89人中有86票讚同郭男搬離，於是向法院提告。法官審理後，認為郭男確實深夜吵鬧，屢勸不聽，判他須搬離該社區。

判決書指出，郭男搬進社區後，經常在深夜大聲播放重低音音樂，有時候則是在半夜大唱卡拉OK，附近居民經常被他吵得無法入眠，因此向警方檢舉，短短13個月內，檢舉次數高達43次之多，然而郭男卻沒有改善。

社區管委會寄發通知函，希望郭男能夠改善，但他仍繼續發出噪音擾鄰，管委會認為，其蓄意與社區住戶及附近民眾對抗，並挑戰警察、環保機關執法公權力的心態明顯，於是召開社區會議，其中89人出席討論表決，以86票決議通過向郭男提出強制遷離訴訟。

郭男供稱，該房子主要是用來販售茶葉，偶爾與朋友在此聚會，但頻率不高，他也常要求朋友將嬉鬧聲降到最低，還2次加裝吸音海綿，盡力保全其他住戶安寧。然而管委會未能善盡舉證責任，直接剝奪他居住在社區的權利，嚴重侵害憲法保障的居住權。

法官認為，郭男承租房屋期間，經常在深夜、凌晨時段以「大聲播放音樂、唱歌」方式發出聲響擾鄰，屢遭附近民眾向警察機關、環保機關檢舉報案與陳情，但郭男卻沒有明顯改善，其違反規約情節已屬重大，因此判郭男要搬離該社區。

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