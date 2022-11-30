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社會 社會焦點 保障人權

辣妹騎友無照改裝「勁戰」遭攔查　全身黑衣超辣裸背吸睛

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃女騎乘改裝機車遭警攔查，警方查出車子沒有牌照。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局29日晚間執行聯合稽查勤務，針對酒駕、改裝車進行攔查，共查獲3部機車噪音檢測超標，其中1名黃姓女騎士身穿露背黑色上衣，格外吸睛，警方查車籍資料時，發現車主駕照已被吊扣，黃女嚇得趕緊說車子是男友的，只是把車借來騎。

台中市第一警分局表示，昨日夜間時段於西區民權路、台灣大道及三民路等重要路口，執行取締酒駕路檢，結合環保局、監理站等單位執行聯合稽查作業。

警方昨晚現場查驗8部機車，有3部改裝車噪音檢測超過標準值，其中1名騎著改裝「勁戰」機車的黃姓女子，警方查出車主駕照被吊扣，對此，黃女表示車子是男友的，只知男友上周曾被開單，連忙滑手機向男友確認情形。最後，由於僅是車主出借機車，由黃女騎乘，而黃女持有駕照，加上該機車噪音未超標，警方沒有開罰。警方對3名騎士予以開罰，共計1萬3500元。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼黃女滑手機向朋友確認是否機車無牌照；警方執行攔查勤務。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

第一警分局長張啓祥表示，正值歲末為維護轄區民眾安寧居住品質，本分局將持續嚴正執法，絕不懈怠，民眾千萬不要任意改裝車輛及超速競駛，務必維護用路人的生命及財產安全。另提醒民眾，與親友聚會如有飲酒，請善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，本分局將持續秉持「酒駕零容忍」的執法態度，高強度規劃勤務取締酒駕，堅決掃除「醉」犯，守護民眾安全。

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