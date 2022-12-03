花蓮第一波！6代表1里長涉賄選　檢察官提當選無效訴訟

▲花蓮地檢署針對九合一選舉涉賄選之6名民代及1名里長候選人，提出當選無效之訴。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

九合一地方選舉結束，花蓮地檢署針對選前涉嫌賄選的當選人，陸續提起當選無效之訴，第一波總計有鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉6名代表及1名里長共7人，其他相關案件則持續偵查中。

花蓮地檢署2日表示，選前起訴涉犯投票行賄等罪嫌之候選人，經清查共有7人由花蓮縣選舉委員會公告當選，分別為花蓮縣鳳林鎮第一選舉區詹姓鎮民代表當選人、花蓮縣鳳林鎮第一選舉區石姓鎮民代表當選人、花蓮縣光復鄉第一選舉區王姓鄉民代表當選人、花蓮縣萬榮鄉第二選舉區劉姓鄉民代表當選人、花蓮縣萬榮鄉第三選舉區江姓鄉民代表當選人、花蓮縣萬榮鄉第三選舉區古姓鄉民代表當選人、花蓮縣鳳林鎮鳳仁里許姓里長當選人，檢察官立即向法院提起當選無效之訴，以正視聽。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷指出，選舉至今花蓮查賄案件超過40件，起訴9件共24人，目前仍有多案偵查中，首波當選無效之訴針對公告當選人部分，若還有其他偵結案件，後續還會再向花蓮地院提當選無效之訴。

此外，對於將於12月25日舉行之花蓮縣議會議長、鄉（鎮、市）民代表會主席選舉，花蓮地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選，杜絕買票賄選。

地檢署並呼籲，各民意代表或民眾若知悉有賄選情事，歡迎直接向本署檢察官提出檢舉，因而查獲賄選者可獲得高額檢舉獎金，本署檢舉賄選專線：（03）823-0159、0800-024-099按4。