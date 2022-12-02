後龍鎮里長當選人現金1000元賄選　苗檢提起首件當選無效之訴

▲後龍鎮南龍里里長當選人黃三豪涉嫌現金賄選，苗栗地檢署(2)日向苗栗地方法院提出當選無效之訴，本件也是苗檢首件提起的當選無效之訴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

後龍鎮南龍里里長當選人黃三豪於競選期間，涉嫌以現金1000元賄選。苗栗地檢署於11月23日偵查終結提起公訴，並於今(2)日對黃三豪向苗栗地方法院提起當選無效訴訟，這也是本次選舉苗栗地檢署提起首件當選無效之訴。

後龍鎮南龍里里長當選人黃文豪於競選期間，夥同郭姓、蔡吳姓、林姓、陳姓樁腳以每人現金1000元，向11位選民買票賄選，案經張文傑檢察官指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、竹南分局、移民署苗栗縣專勤隊共同偵辦，於11月23日偵查終結，將被告黃文豪及郭、蔡吳、林、陳4名樁腳提起公訴。

苗栗地檢署表示，黃文豪及郭姓樁腳雖否認犯行一度遭法院羈押（目前已交保），但蔡吳、林、陳姓樁腳及多數選民均坦承犯行，檢察官斟酌全部事證後提起公訴；收受賄賂選民有10位坦承犯行，均分別獲緩起訴或職權不起訴處分，其中1位否認犯行，也遭檢察官一併起訴。

苗栗地檢署強調，苗栗查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段即建立完整的資訊傳遞、彙整管道，並安排有效率的行政程序，因而苗栗縣選舉委員會甫於12月2日公告當選名單，苗檢即於同日提起首件當選無效之訴，以利選舉結果儘速底定。