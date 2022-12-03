王鴻薇僵持15天點頭參選立委　沈富雄曝拒選下場：結局怎樣都怪她

記者崔子柔／綜合報導

蔣萬安當選台北市長後，中山、北松山2023將舉行立委補選，國民黨籍台北市議員王鴻薇在掙扎15天後，昨（2）日終於點頭應戰。民進黨前立委沈富雄則認為，王鴻薇是擔心就算推派別人去選，輸了也會怪到她頭上。

沈富雄昨晚在政論節目《少康戰情室》中表示，王鴻薇如果拒絕出選，繼續當議員也沒問題，但她可能是想到，要是黨內推派別人，最後沒選上，大家就會回過頭怪罪，說是因為她才丟掉蔣萬安的本命區。

▲▼台北市第三選區立委補選，王鴻薇決定接受黨的徵召代表國民黨出戰民進黨吳怡農。（圖／記者湯興漢攝）



沈富雄提到，其實這一席立委關鍵在於，民進黨急著想起來，國民黨則要抓住這個勢頭，王鴻薇恐怕是料到不管結局如何，最後都會怪在她身上，所以才決定親自出戰。

王鴻薇早在11月18日就被勸說補選立委，但她考量黨內外及家庭壓力，多次拒絕，同月28日甚至打算發出「拒戰聲明」，但國民黨主席朱立倫當晚致電阻止她發表聲明，並勸說她參戰，她在29日仍發文稱不想才選上議員就去選立委，背負「落跑」之名。

不過在黨內軟硬兼施下，王鴻薇12月1日受訪時態度就有轉變，朱立倫更扮起黑臉稱若不參選，讓藍軍氣勢中斷，她過去的功勞恐怕前功盡棄，王鴻薇才終於在當晚答應，並於昨（2）日在朱立倫、蔣萬安陪同下登記參選。