蛤蠣酸辣寬粉、杏鮑菇香腸都有！　「千千聯名小吃」超商限定吃

▲超商搶吃最新千千聯名小吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到第2彈！近日有超商再度找來百萬YouTuber「千千」推出第2波聯名小吃，不僅有超罪惡台式小吃像是蒜味杏鮑菇香腸、塔香鹹酥雞等，還吃得到泰式蛤蠣酸辣寬粉、椰奶芒果泡芙蛋糕，4款美食一次滿足，即日起就能衝門市開吃。

▲香蘭椰風泡芙蛋糕裡頭包裹著椰奶芒果內餡。

「全家X千千」推出第2彈聯名美食，首推罪惡泰式小吃「泰式蛤蠣酸辣寬粉」，特意選用Q彈寬粉搭配花蛤肉，每一口都是酸辣滋味，開胃又涮嘴，而喜歡南亞甜點的則不能放過「香蘭椰風泡芙蛋糕」，香蘭風味蛋糕裡頭包裹著椰奶芒果內餡，打造濃濃南洋風。

加碼還有2款台式小吃，其中，「蒜味杏鮑菇香腸」是以台灣經典烤香腸作為發想，並放進杏鮑菇、蒜頭增添口感，還有超罪惡的「塔香鹹酥雞」，嚴選國產雞肉搭配道地調味料，宵夜來一口肯定超滿足，即日起於全門市開賣。

▲韓式燒肉飯糰濃郁好吃。

另，7-11近日也聯手在首爾擁有40多年歷史、並有最正宗韓國料理美名的「三元花園韓式餐廳」，強勢推出6款全新韓式料理，首推「韓式燒肉飯糰」，選用韓國直輸辣醬與辛香料調味，並嚴選五花肉醃入秘製醬汁，接著加入韓國宗家府泡菜，最後再以麻油海苔包裹而成，口感濃郁好吃。

▲加碼吃「韓式什錦烤肉飯」、「韓式辣炒豬肉飯」。

▲辣炒年糕只在3600間門市販售。

還有以牛大骨高湯加入辣醬及特調豆腐鍋醬，搭配鮮蝦、蛤蠣、冬粉及豆腐的「韓式海鮮豆腐鍋」，以及「韓式什錦烤肉飯」、「韓式辣炒豬肉飯」等選擇；加碼吃韓國經典小菜包括「韓式雜菜冬粉」及「韓式辣炒年糕」，提醒辣炒年糕限於3600間門市販售，是使用特製辣醬拌炒年糕、魚板，超級涮嘴。

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