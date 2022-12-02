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東森料理包「全家」熱賣送購物金+抽iPhone　越早買中獎機率越大

料理之王料理包（圖／東森購物提供）

▲東森購物「料理之王」料理包「黑椒牛柳」與「和風咖哩雞」兩種口味，正在全家便利商店熱賣，每盒3包，售價199元。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

現在到全家便利商店就可以買得到的東森料理包，分別有料理之王型男廚神施捷夫推薦的黑胡椒牛柳口味、以及香料女王黃晶晶推薦的和風咖哩雞口味，3包199元，即日起，凡在全家便利商店購買東森購物「料理之王」料理包商品 ，掃描包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋199枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止，越早買中獎機率越高，買越多中獎機會越大。

由台菜廚神阿發師之子－施捷夫推薦的黑椒牛柳口味，今年2 月獲得食品界米其林iTQi二星美味風味絕佳獎章，以特製黑胡椒醬，搭配蔬菜獨特甘甜，牛柳鮮嫩多汁，微辣醬汁配上黑胡椒香氣，芳香四溢，是下飯良伴，每一口都充滿著幸福好滋味。香料女王黃晶晶主廚推薦的和風咖哩雞口味，以上選台灣雞腿肉與日本獨特調味技術，佐以 Q 脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成，使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。

兩位主廚也大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並且擁有世界級品質FSSC22000食安保證，特別強調是最安全、最安心、美味最滿分的料理包，現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足，在家自煮方便美味又安心。

東森料理包「全家」熱賣送購物金（圖／東森購物提供）

▲買東森料理包，掃描料理包包裝內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動。（圖／東森購物提供）

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味料理包，正在全台全家便利商店熱賣，每種口味3盒199元，不僅安心美味實惠CP值高，更有料理之王當家主廚每週公佈升級版變化料理食譜，在家輕鬆享有米其林星級般的美味料理。此外，只要掃描包裝內QR CODE，消費登錄可參加三重好禮回饋活動，第一重送「全家」購物金35元、第二重回饋199枚東森幣，第三重 月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止。

▲▼東森在全家產品發表記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森與全家線上線下創新合作，其中東森將在全家門市設有餐飲區的桌上裝置魔鏡面板，作為各加盟主宣傳利器。（圖／記者徐文彬攝）

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東森購物料理之王料理包黃晶晶施捷夫全家

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