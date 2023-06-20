南投竹山鎮排水管線遷移...將停水36hrs　1萬6178戶受影響

▲台水第四區管理處竹山營運所配合台3線226k~227k排水改善管線遷移工程，6月28日至29日施工範圍鄰近區域將停水36小時。（圖／台灣自來水公司第四區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

公路總局二區養工處南投工務段將於台3線竹山鎮路段辦理排水管線遷移工程，台灣自來水公司第四區管理處指出，該處竹山營運所將配合施工範圍鄰近區域停水，預定時間為6月28日（三）上午9時起，至29日（四）下午9時止，總計36小時，籲請民眾提前儲水備用。

台水四區管理處表示，本次「竹山所配合台3線226k~227k排水改善管線遷移工程」，將進行管徑1350公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，竹山鎮將受影響範圍計列如下：1. 停水：消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、延和里、延祥里、延正里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里；2. 降壓：延山里、延平里、山崇里。

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台水四區處估計，本次停水區域用戶數計1萬4542戶、水壓降低戶數1636戶，其餘地區仍保持正常供水，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間（約6小時）才能恢復正常，故時間會較延遲；為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。

台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，期間應關閉抽水機電源，若用戶建築物的自來水進水口低於地面，需將總表前制水閥關閉，以避免虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢，造成用水不便，敬請見諒。