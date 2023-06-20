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南投竹山鎮28日上午起停水36小時　逾1.4萬戶受影響

▲▼南投縣竹山鎮停水公告。（圖／翻攝台灣自來水公司網站）

▲南投縣竹山鎮停水公告。（圖／翻攝台灣自來水公司網站）

文／中央社

台灣自來水公司配合公路總局辦理台3線排水改善管線遷移工程，竹山鎮1萬4542戶28日上午9時至29日下午9時停水36小時，及有1636戶降壓，請受影響地區民眾提前儲水、關抽水機。

台灣自來水公司第四區管理處竹山營運所配合交通部公路總局第二區養護工程處南投工務段辦理「竹山所配合台3線226K~227K排水改善管線遷移工程」，將進行管徑1350公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，施工範圍鄰近區域停水，預定停水時間6月28日上午9時至29日下午9時，影響供水時間36小時，請提前儲水備用。

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台灣自來水公司今天透過訊息表示，停水範圍包含消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、延和里、延祥里、延正里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、福興里、下坪里；降壓區域延山里、延平里、山崇里。

台水公司指出，估計這次停水用戶共1萬4542戶、水壓降低戶數1636戶，除停水、降壓區域，其餘地區正常供水；恢復供水時管線末端、大樓、地勢較高地區因水壓需一段時間才可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲，停水期間造成用水不便請見諒。

台水提醒民眾停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間需將總表前制水閥關閉，避免可能發生虹吸污染，恢復供水後應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水。

台水表示，停水期間設置臨時供水站，地點在台水竹山營運所、竹山國中前人行道、下橫街28號媽祖廟前、雲林國小門口前廣場、竹山鎮公所前、中和國小前、延和活動中心前，相關停、復水資訊可上自來水公司網站查詢，或電洽竹山營運所049-2642074。

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