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從「4種握拳方式」秒測真實性格！網被看穿…驚喊：太準了

拳頭，手，握拳。（圖／達志／示意圖）

▲占星專家艾菲爾分享心理測驗，握拳就能知道隱藏性格。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，在社會這大染缸打滾久了，總會戴上一層層的面具來保護與偽裝自己，深怕內心想法被人看穿，但事實上，一個不經意的「握拳動作」，就透露了你真實的潛藏性格。他在粉專分享一個簡單測驗，要大家閉上眼睛、放鬆身心不要思考，然後握緊拳頭，再張開眼睛，快看你是哪一種。不少網友實測後狂喊準。

A：大拇指往下凹、位於中指、無名指的地方，甚至是小指頭。

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B：大拇指在拳頭最外側。

C：大拇指在拳頭上，位於食指處、不超過中指。

D：大拇指被其他手指頭包住。

▼握拳時你的大拇指會擺在哪裡？（圖／本報資料照）

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網被看穿…驚喊：太準了。（圖／本報資料照）

握著拳頭，答案揭曉：

答案A：大拇指往下凹、位於中指、無名指的地方，甚至是小指頭

艾菲爾說，你的潛藏個性善良溫和，認為人性本善、不懂得記仇，在處理事情、工作或學業上態度認真，有點完美主義，這樣的你充滿魅力，不少人被你吸引，因此人緣相當不錯。而真實的你自尊心頗高，為了面子更追求完美，使得你在做決定時常常舉棋不定，或是一改再改。你的潛意識渴望被讚美、肯定，卻常為了別人一句話而拚盡全力，過度在意別人的眼光讓自己疲於奔命。

愛情中的你非常寵溺另一半，不自覺的付出，對方提出任何要求都答應，吵架冷戰也都是你先低頭，常搞得自己傷痕累累。老師提醒，必須學會先愛自己、後愛人，一定可以找到愛你、懂得疼惜你的另一半。

答案B：大拇指在拳頭最外側

艾菲爾解釋，潛藏的你才華洋溢、心思敏感細膩，常注意到別人不容易發現的小細節。在好奇心驅使下愛嚐鮮，卻也有點喜新厭舊。你愛玩但不貪玩，若開口邀約出去玩肯定是一堆朋友搶著跟；對於工作則是有效率不馬虎，屬於玩與工作都很認真的類型，容易交到朋友，卻對朋友分類嚴格，誰是閨蜜、誰是酒肉朋友內心很清楚。

愛情中的你果敢灑脫，最在意對方有沒有把你放在心上。如果他說得一口甜言蜜語，但其實態度敷衍不在乎，你也不會讓自己受委屈，寧願體面離開，也不會讓自己的真心被糟蹋。

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲如果握拳方式屬於C，是具有神秘魅力的隱藏性格。（示意圖／pakutaso）

答案C：大拇指在拳頭上，位於食指處、不超過中指

艾菲爾分析，潛藏的你直爽不扭捏、不喜歡斤斤計較，也很講義氣，朋友有難開口一定竭盡所能幫忙。此外，你也很感性，關於友情、愛情、親情的電影或歌曲就能輕易讓你眼眶紅；你也很敏感，別人的善與惡、真心與敷衍你都看在眼裡，只是裝傻裝不懂。你渴望擁有一個真誠了解你的閨蜜，說話不用顧慮太多，他/她能懂你無法說出口的事，都無條件支持，做你最堅強的後盾 。

愛情中的你，不會隨便玩弄感情，對另一半毫無保留付出，但往往真心換絕情。老師呼籲，要學著保護自己，留有底線，別讓自己一而再再而三的受傷害。

答案D：大拇指被其他手指頭包住。

艾菲爾說明，潛藏的你有股神秘魅力，容易為美學、語言或歷史著迷，就像內心住著一位浪漫藝術家或吟遊詩人。外人眼中的你有智慧，懂得說話的藝術，看似好接近，但要交心時又好像隔層紗、永遠看不透。你對於生活隨性自在，工作時嚴肅謹慎，做決定時深思熟慮，且會一個人悶在心裡好久，不喜歡與人討論，習慣等所有事情塵埃落定、有十足把握才會告訴身邊的人。

愛情中的你則是不太主動、有點放不開，常不自覺的壓抑與克制自己的好感，其實本身條件非常好，身邊追求者眾多，但就是不知道該如何坦誠面對自己的喜歡。老師認為，你值得一份真切的愛情，下次面對追求者示愛請勇敢接受。

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