天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

▲艾菲爾老師說，天秤座在2023年上半年，將會邂逅命運一般難以忘懷的戀情。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

天雷勾動地火！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，天秤座、射手座、摩羯座和水瓶座2023年「婚戀大好」。

第四名水瓶座：回想緣定初衷

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2022年底時分，火星在水瓶座的戀愛宮位逆行直到2023開年，便一路順行在3月下旬後離開，接著金星在4月上旬接力為你的愛情加油。

單身的你，延續2022年底戀情的熱火朝天卻不持久，2023農歷年前後，愛情運勢轉為熱情如火綿延不絕，此時遇到的對象將會使你感情生活掀起波瀾 ，你將體會到一段火辣的戀情生活。

有伴的你，隨著火星5月下旬進駐到關係宮位，有可能你和另一半會脾氣火爆、心生嫌隙，不過只要好好化解，看清楚想與彼此牽手一生的想法，關係就會趨向穩定，很有機會進入到婚姻殿堂。

已婚的你，5月下旬因為火星的緣故，你與另一半因為各方面的壓力襲來，會有較多的時間在爭吵，盡量給予另一半關心與支持，時常回想與對方當初想緣定終身的初衷，一點一滴修補關係，感情會更加穩定恆久。

第三名摩羯座：驚喜緣分降臨

2022年天王星在摩羯座的戀愛宮位來來去去，吸引來的桃花常常一閃而逝，或戀情無法長久，你是否飽受困擾呢？所幸，2023年5月中旬之後，木星也進駐到戀愛宮位。

單身的你，也許仍會經歷突如其來的桃花，不過，這些桃花都是與你三觀相致的良緣，有可能突然之間就結識了某人，或是從前的舊識、同學、夥伴，一夕之間與你看對眼，一時天雷勾動地火，加上原本就熟悉彼此的個性，這場戀愛會很深得你心。

有伴的你，木星好運加乘天王星突如其來的特質，你與另一半很有可能在5月下旬之後閃婚，或是毫無準備迎來兩人的愛情結晶。

已婚的你，如果你與另一半仍在努力創造下一代，先暫時別給自己太大壓力，不妨在5月中旬之前調養好身體，孩子很有可能在木星進入子女宮位之後到來，有可能是以意外懷孕、試管嬰兒甚至是雙胞胎的形式，帶給你驚喜的緣分。

▼摩羯座很有可能在2023年5月下旬後閃婚。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

第二名射手座：享受當下戀情

2022有大半年的時間裡，木星都停留在射手座的戀愛宮位；而在2023年的5月上旬之前，木星仍在這裡發光發熱，加上火星在2023一開年就結束逆行。

單身的你，持續活在異性的注目禮中，散發你獨有的樂觀魅力，吸引不少身邊的人想親近你。你的愛情生活輕鬆美好，別急著馬上就與約會對象確定關係，在5月中旬之前，你都可以好好享受戀情帶來的滋養，時間會向你展示誰才是最適合你的。

有伴的你，可以多計劃與另一半的相處時光，主動規劃約會行程或是驚喜，順其自然將彼此的關係推進。若在5月上旬之前訂下婚事，你會很享受婚後生活的美好與踏實，也有機會懷孕生子。

已婚的你，隨著土星進入你的家庭宮位，3月上旬過後，你會開始重視家庭生活，與另一半的相處也有別於過往的漫不經心，關係也會隨著家庭生活成為你的後盾。

第一名天秤座：邂逅命定良緣

隨著2023年3月上旬，土星前腳離開天秤座的戀愛宮位，冥王星接著在3月下旬進駐。單身的你，大有機會告別過去充滿阻礙的關係，或者從上一段感情的創傷中恢復，不再緊緊抓著已逝去的戀情不放，無病呻吟。

在2023上半年，將會邂逅命運一般難以忘懷的戀情，有可能遇到第一眼就認定他的對象，這一段充滿木星歡愉與冥王星深沉、激烈的關係，讓彼此很快就陷入熱戀難捨難分，甚至渴望就此互訂終身。

有伴的你，克服戀情中的各種關卡，愛情進入穩定的狀態，加上4月下旬白羊座日食新月在關係宮位、木星在資源宮位的影響，將順理成章進入婚姻之中，享受另一半的照顧甚至是生活費用。

已婚的你，可別因為工作繁忙、家中事務的關係，而冷落忽略了另一半，多多關心你的枕邊人，關係方能維持長久。