準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪　雙魚被挖角賺更多

▲占卜專家點名4星座明年事業飛黃騰達，財運強強滾。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

2022年倒數中，即將迎來新的一年肯定都有新的期許新的希望，除了健康、愛情外，最在意的莫過於事業上有升官加薪的機會。塔羅牌老師艾菲爾點名有4個星座，將會有貴人相助，或有機會被挖角到夢寐以求的職位，財運綿延而來，讓你輕鬆累積財富。以下也請參考自己的太陽、上升星座。

艾菲爾老師點名2023年「事業財富」旺到不行星座Top4：

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第4名：獅子座－貴人鼎力相助

2023年3月下旬，冥王星進駐獅子座的關係宮位，接著5月中旬木星照亮你的事業宮位，不少獅子座在工作中會遇到可遇不可求的貴人，給予你職涯上很關鍵的提點，尤其是和你互動密切的工作夥伴，將讓你有機會突破工作瓶頸、做出有別以往的選擇，事業突飛猛進、名望聲量水漲船高。

事業工作大放異彩，同樣的連帶正財也有相同漲幅的成長，在投資股票、房地產、買賣貨幣可多加研究，很快就能累積一筆可觀財富。

第3名：雙魚座－積極精進技能

2023年雙魚座將會在農曆年間，迎來新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，3月下旬火星則進入創意宮位，你的工作能力在此時會特別出眾，身邊人脈也特別挺你，加上過往不斷地精進技能，面對任何人事物都能保持積極正面的態度，因此有望被挖角到夢寐以求的職位與部門，或有貴人為你牽線到心中理想的公司。

艾菲爾建議，5月中旬前多增加自己的實力，並嘗試投資理財，明年你不但可取得工作上的成就，財運也能一路亨通。

▲射手座額外增加的收入可用來投資。（示意圖／記者張一中攝）

第2名：射手座－創意帶來財富

2023年射手座守護星木星先在3月上旬與金星合相在你的創意宮位，隨後5月中旬後進入工作宮位，此時的你在工作中能跳脫過往思維，選擇一些從沒人嘗試的項目，在負責的領域內加入創意，為你取得前瞻性的好成績，你瞬間成為該領域中的佼佼者。從現在開始不妨思考還有哪些相關技能可再精進，有時間可多參加新創聚會，讓思維保持流動狀態。

由於眼光獨到，能比其他人早一步嗅到金錢的味道，客製化的服務項目是你增加收入的特點之一。而增加的收入可用來投資，以錢滾錢方式將財富吸引過來。

第1名：處女座－變通創業有路

2023年火星在1/13於處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮，並且在3月中旬合相金星。你的事業會面臨一些變動，若你已經受夠過去總是不得志的心情，趁這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或單位以全新的學習心態，將視野與技能向上提升層次；或身邊資源到位又想當老闆，自行創業也不錯，而你也會吸引可以搭把手的合作夥伴，擺脫為人打工的日子、自己做主。



財運方面則會有投資的項目獲利、他人饋贈的禮物與紅包也多，或是另一半給的財產，甚至申請貸款都能通過，而這些錢除了部分存入帳戶外，也能讓錢保持流通狀態，才會有出又有入。

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