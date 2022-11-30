小孩子才做選擇我全都要！「愛情事業兩得意」TOP4星座

▲「愛情」跟「麵包」你選哪個？（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



生活中心／綜合報導

對你來說，愛情跟麵包哪個比較重要呢？有些人可以直接說出是哪個，但是有些人覺得兩個都一樣重要，小孩子才做選擇我全都要，《科技紫微網》整理出「愛情事業兩得意」TOP4星座，快來看看自己有沒有上榜！

獅子座

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天生愛面子的獅子座，不論在職場或情場都要是贏家，他們無法忍受自己輸給別人，而且他們想把所有最好的，都搬到另一半的面前，所以他們會努力賺錢，不只會買另一半喜歡的討對方開心，更要和對方一起享受生活，對獅子座來說，愛情事業兩得意才是王者風範。

天秤座

喜歡追求平衡的天秤座，要他們取捨真的太難了，在他們心中，愛情跟麵包的份量一樣重！在工作上，他們需要被肯定、被認同，才會有成就感；而在感情上，他們喜歡唯美浪漫的做法，而一切美的事物，都跟錢有關係，所以愛情跟麵包缺一不可。

巨蟹座

很多人都會以為巨蟹座一定是選「愛情」，這其實是種錯覺，對他們來說，其實兩個都很重要，所以他們不會為了愛情放棄工作，不過為了愛人跟家庭，他們會願意把賺的錢拿出來，讓這個家更好，只要能讓這個家更好，不論是感情或是金錢，他們絕對都是全力以赴。

處女座

要求完美的處女座，在職場和情場上，都期許自己能達到滿分，也會為生活設下標準跟目標，即使再累、再辛苦他們也不怕，對處女座來說，只要有一個不完美的地方，就是不完美，在他們有條理的規劃跟經營下，兩者通常都會有很好的成績，達到他們的完美人生目標。