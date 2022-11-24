單親外配媽月薪24K「一半付房貸」！女大生淚嘆：怎麼養活我的

▲一名女大生分享，媽媽月薪僅24K，獨自將她拉拔長大，讓她相當敬佩。（示意圖／資料照片）

網搜小組／閔文昱報導

養育小孩是一筆可觀的花費，因此許多夫妻不敢生。不過，一名女大生表示，她的爸爸在10年前去世後，新移民的媽媽就一間扛起養育她的責任，當時月薪只有2萬4000元，還要付每月1萬2000元的房貸，但媽媽仍一路將她拉拔到大，讓她感嘆「媽媽到底怎麼養活我的」，貼文一出，引發關注。

一名女大生在Dcard發文分享，她的媽媽是外籍新娘，10年前爸爸去世後，保險金全被叔叔騙走，因此媽媽只能將剩餘的錢拿去還爸爸欠下的債，「她什麼都不懂，她很生氣，但還是沒人能幫她，也沒有任何一個親戚願意幫我媽。」為此，媽媽只能去找一份作業員工作，偶爾兼職清潔工、發海報，努力讓她能補習、不愁吃穿。

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原PO透露，10年過去後，媽媽的月薪隨著通膨漲到2萬8000元，雖然仍過的很辛苦，但媽媽還是把她顧得很好，除了一邊繳房貸，在她上大學後媽媽還會從所剩不多的薪水拿錢給她，讓她好好讀，不要去打工。

原PO感嘆，經常會看到有人擔心，「月薪9萬說自己養不起孩子，也有夫妻兩人薪水加起來超過10萬的說養不起孩子」，甚至還有網友抱怨「賺了2萬5000元，連貓都養不起。」讓她不禁心酸，「媽媽到底怎麼養我長大的，她到底為了能讓我好好讀書、好好長大、好好治好我的慢性病，付出了多少的努力？」

原PO說，想到這她的心都揪在一塊了，「只能說，媽媽是我看過最堅強的女性，我真的永遠愛她。」

貼文曝光後，馬上感動不少網友，紛紛留言鼓勵「以前的人普遍犧牲生活品質養小孩，現代人不是養不起，而是比較注重生活品質。不過妳媽媽真的很強，Respect 堅強女子」、「媽媽可能會愛錯人，但不會生錯人」、「妳媽好勇敢，一個人在異鄉，面對這些事情，妳真的要好好孝順她」、「母愛大概是所有苦難都無法摧毀的巨大能量」。

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