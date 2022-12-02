傳陳明通終身不聘用　台大：調查結果尚未出爐

▲傳出國安局長陳明通被台大終身不聘用，台大回應還在調查中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，其指導教授陳明通也被送台大教評會檢討，今（2日）傳出陳明通終身不聘用，甚至桃園市長鄭文燦在台大國發所碩士學位也遭撤銷，台大稍早回應，陳明通事件還在調查中，結果尚未出爐，而鄭文燦論文抄襲案調查結果，昨天已經以雙掛號寄給檢舉人。

林智堅先是因為台大碩士論文被認定抄襲，被台大撤銷碩士學位，之後中華大學也認定林智堅抄襲，撤銷其碩士學位，而林智堅在台大國發所的指導教授陳明通，也被外界認定有違反學倫問題，台大在接獲檢舉後，進行後續審查。

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另新黨發言人陳麗玲、新黨桃園市議員候選人游智彬等人，10月初時指控桃園市長鄭文燦的台大碩士論文涉嫌抄襲，並台大檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。

而媒體人黃揚明今天稍早在臉書PO文，指「據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷，陳明通終身不聘用，仍待校方進一步證實」，消息披露後引發各界專注。

▲桃園市長鄭文燦傳出台大國發所碩士學位遭撤銷，台大僅表示調查結果已經寄出。（圖／記者沈繼昌攝）

對於外界傳聞，台大表示，陳明通涉及事件還在調查中，結果尚未出爐，而鄭文燦論文抄襲案調查結果，昨天已經以雙掛號寄給檢舉人。