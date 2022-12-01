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舊金山准警察「用機器人擊斃歹徒」　議員論述遭轟散播恐懼

▲▼美國警察,警察,封鎖線,犯罪現場,槍擊,槍擊現場（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山市議會通過新政策，允許警察使用機器人殲滅歹徒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

舊金山市議會表決通過新政策，允許警察在特殊情況下使用機器人殲滅歹徒，引發輿論爭議。反對者批評這是電影「機器戰警」翻版，當地媒體抨擊市議會的辯論最後演變成雙方各自「散播恐懼」，凸顯政治攻防的荒謬。

2011年的一個清晨，舊金山警察局接獲報案指出，有人在清理一處住宅區車庫時發現幾枚手榴彈，隨後出動拆彈小組和一個機器人；機器人的任務是在不危害人命的情況下，安全取出手榴彈。但是，最後它並沒有成功。

當機器人離開車庫時，手中的紙袋破掉了，手榴彈散落到人行道上，接著，機器人輾過一枚手榴彈，舊金山灣區電視台KTVU還拍攝到這段畫面。幸好手榴彈並沒有爆炸，但機器人掙扎著要撿起手榴彈，另一台配有攝影機的小機器人還被派去現場協助。

舊金山紀事報30日撰文提到這段多年前的故事，藉此評論舊金山市議會29日通過的爭議政策：允許警察使用裝有炸藥的機器人殲滅危險嫌犯。

評論抨擊，市議會長達3小時的辯論裡，只見雙方爭論不休、各自散播恐懼。

例如，在辯論庭上，市議員麥爾加（Myrna Melgar）稱，使用煽動性語言會讓這個議題政治化；市議員普萊斯頓（Dean Preston）則問說，「殺手機器人（killer robot）」是可被接受的用字嗎？或是「殺人的機器人（robot that kills）」會比較好嗎？

另外，市議員曼德爾曼（Rafael Mandelman）指控市議會委員會主席華爾頓（Shaman Walton）是在反警察，華爾頓回應他並不反警察。市議員羅南（Hillary Ronen）提出關於道德和安全的質疑，但都沒有得到回答。

評論也提到，即便可以理解須尋求新方法，保護警方在執行危險任務時的安全，但警察部門所提的計畫卻相對薄弱；辯論庭上，沒有專家的證詞、沒有討論機器人殺死平民的問題、無法保證機器人不會遭駭客攻擊、沒有針對遠端遙控設備是否會增加致命武器被使用的可能性提供分析，也沒有足以顯示擴大警方獲得武器就能提升公共安全的證據。

儘管有這麼多懸而未決的問題，此項政策最終還是以8比3的票數壓倒性在市議會通過，讓機器人攜有致命武器執行任務。

評論指出，這場辯論證明確實需要有更健全的協議來規範警察如何使用武器。目前舊金山警察局有12個機器人，都未裝上致命裝置，關於警察能否使用殺手機器人的討論有如「打開了潘朵拉的盒子」。

評論強調，在關鍵性的決策時刻，民眾確實需要健全的討論，但是議員監督時必須放下自我、停止謾罵，並仔細檢視各項證據。

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