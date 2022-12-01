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戶外放寬口罩防疫首日　雲林劍湖山世界「無罩遊客」超稀有

▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心宣布自今（1）日起，室外場所及空間無須配戴口罩、室內則維持戴口罩規定。實行首日不少民眾仍對於防疫問題有疑慮，於戶外脫罩的人仍不多，雲林劍湖山世界遊樂園不少團體進行校外教學及活動，記者實地前往訪查，發現「無罩遊客」少之又少，遊客說，為了自身防疫與健康還是習慣戴著。

雲林劍湖山世界遊樂園今日適逢一年一度的雲林快樂小天使育樂營活動，加上學生戶外教學前往大口森呼吸，尋找聖誕老公公遊玩、體驗遊具等，入園人數約3000多人。在口罩戶外可免戴的首日，戶外區仍可見9成9遊客帶著口罩，無論是乘坐設施或是排隊購物、花園散賞景，「無罩遊客」仍然稀有。

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▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名教師受訪表示，目前大家持續佩戴口罩的原因，應該是大家戴口罩已經很長一段時間，另外同學也覺得為了自身安全，畢竟剛解除還是會有疑慮，但一方面是習慣，帶學生參加活動時，主辦方仍有幫孩子每人準備一枚口罩，孩子也都是自主配戴。

劍湖山世界經理張華紋表示，針對12月1日開始，戶外可以不用派戴口罩，園區仍會維持以往入口處假熱體溫監測儀，還是備有酒精、乾洗手讓遊客適時作手部清潔消毒，來到園區時還是會不定時廣播，室內的部分仍依照CDC規範配戴口罩，戶外在人潮較多時會請遊客們適時保持社交距離，以保護個人健康，未來也會配合CDC規範做滾動式調整。

張華紋說，進入歡樂溫馨的12月聖誕紅漸漸轉色，2022年劍湖山世界推出聖誕暖心優惠活動， 12月3日到12月25日週六日限定，聖誕裝扮入園即享33折優惠價299元；12月壽星於12月1日至12月30日，憑身分證明到現場購票也只要299元。

▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今為口罩防疫開放首日，遊樂園中戶外區沒戴口罩者，相當稀有。（圖／記者蔡佩旻攝）

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