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因應戶外口罩解封　華新、中衛主打特色牌...聚茂跨足料理包

▲中衛華新。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲聚茂生技跨足料理界。（圖／翻攝自東森購物網站）

記者唐詠絮／彰化報導

解除戶外戴口罩今(27)日上路，口罩工廠為了解封日到來，均已擬定相關因應對策，龍頭大廠華新醫材與CSD中衛仍外銷醫療耗材為主，華新主打機能型口罩，至於中衛以時尚特色口罩著名，營運未受到影響，而另一家口罩國家隊聚茂科技，則跨足美食界，賣起魔法料理包。

CSD中衛行銷經理周令怡表示，中衛是醫材廠，生產超過三百種專業醫療耗材，並非僅生產口罩。預估解封後，口罩銷售量會下降，但不會馬上出現銷量腰斬的情況。因為近三年疫情期間，民眾已養成戴口罩習慣，加上空污及季節性流感等因素，導致口罩仍具有極高的剛性需求，對比疫情前的2019年，口罩使用量已大為提高而且已經回不去了！

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▲中衛華新。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲CSD中衛主打推出時尚口罩。（圖／CSD中衛提供）

 周令怡說，除了顧好國內市場，CSD中衛也持續深耕海外市場，像是日本及美國。今年8月初，CSD中衛於美國電商龍頭Amazon上市全新時尚口罩品牌「COLO」，以滿足海外敲碗已久的華人消費者，再慢慢擴大品牌知名度，進一步擴大北美市場銷量。

而針對進軍兩年的日本市場，中衛針對日本民眾日常愛用的白色基本款，於今年冬天推出在台灣熱賣的「Simply White」口罩系列。為刺激買氣，中衛不斷推出新款時尚口罩，12月1日即將開賣，「萬花筒雪花口罩」親子口罩。周令怡表示，自2017年以來，雪花系列一直是中衛聖誕節的熱門限量商品，每年獨特創意的雪花設計，是許多消費者的經典收藏款。

▲中衛華新。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲CSD中衛主打推出時尚口罩。（圖／CSD中衛提供）

另外華新醫材集團董事長鄭永柱表示，集團主打自有品牌「Motex摩戴舒」創新口罩，不僅榮獲2008/2015/2018/2023年台灣精品獎殊榮，更獲得金氏世界紀錄最大鑽石型醫用口罩認證，目前廠內有口罩機台22台、日產60萬片。其中醫用口罩占比60-70％，室外口罩禁令12月1日解禁後，集團暫時不再增加口罩設備，會持續加強生產各種特殊功能性的口罩，包括三高口罩、運動口罩及防霾口罩生產，因應冬天嚴重PM2.5空汙及季節性流感等防護需求，公司近期將推出防霾N95口罩搶市。

▲中衛華新。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材推機能型口罩。（圖／華新醫材提供）

鄭永柱強調，華新口罩外銷歐美及澳洲等地，今年外銷量預估達六千萬片，低於去年1億片，主因今年國外疫情減少所致減少需求。但12月至明年3月天氣寒冷，戴口罩不僅可保暖，也可預防感冒，華新預定12月份醫用口罩日產60～70萬片，略高於11月的日產60萬片，重點加強外銷，預估口罩內、外銷比重6：4。經過三年疫情期間，大家已養成戴口罩習慣，即使口罩解封，口罩仍有極高的需求，因應國內外旅遊逐漸升溫，華新口罩觀光工廠已經做好相關準備，陸續推出新產品及各項口罩促銷優惠活動。

▲中衛華新。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新醫材推柴語錄口罩。（圖／華新醫材提供）

有30多年紡織經驗的聚隆纖維，旗下子公司聚茂生技加入國家口罩隊，今年首度跨足美食市場，特別聘請有四十年料理經驗的港籍名廚-張雲天研發製作，推出全新品牌「料理魔法師」，首波主打經典粵菜「胡椒豬肚雞煲」與充滿異國風味的「南洋咖哩雞」，搶攻美食市場，盼讓消費者「吃頓好的，一切都好」。

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