約辣網友伴遊被放鳥　「雅婷的經理」來電恐嚇：快付5萬點數

▲雲林一名蘇信男子約女網友付費伴遊，卻遇詐騙集團恐嚇，需交付5萬元點數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉一名蘇姓男子透過網路交友認識一名女網友「雅婷」，雙方相談甚歡並相約見面，最後雅婷以1千元為代價一日伴遊，沒想到蘇男不僅沒等到雅婷，卻接到自稱是「雅婷的經理」男子來電恐嚇，威脅支付5萬元遊戲點數，否則會將對他不利，蘇男在超商邊接電話邊操作ATM，引來店員注意，通報警方處理，才識破對方騙局。

水林分駐所長陳智偉指出，蘇男在交友軟體認識女網友「雅婷」後，對方先以甜言蜜語話術博取信任，之後雙方成為LINE好友，雅婷詢問蘇男有無伴遊需求，雙方談妥後，即要求購買1000元點數以擔任保證金，之後2人相約在超商見面，沒想到到女方遲遲沒出現，蘇男卻接到自稱是女方公司經理的電話，要求再支付5萬元點數，並傳送多張被害人遭毆打的照片，威脅若不照做會有同樣下場。

水林分駐所警員蔡佳伸、陳炳辰獲報到場後，立即識破這是新型的詐騙手法，只要蘇男封鎖對方即可解決，同時也對他解釋網路「假網(援)交真詐騙」的相關細節，蘇男才恍然大悟原來是遇到詐騙集團，並在事後感謝警方和超商店員的幫助。

▲雲林一名蘇信男子約女網友付費伴遊，卻遇詐騙集團恐嚇，需交付5萬元點數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗六太平老街燈籠海加碼至1.3萬盞 增加1公里交管...今起施工

►雲林貨車逆向購物對撞大7 司機「前空翻」慘拋出車外



►雲林3煞亂砍無辜竟獲交保 檢抗告成功！台南高分院發回更裁

►雲林貨車逆撞BMW大7 駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

►雲林3煞亂砍無辜竟獲交保 檢抗告成功！台南高分院發回更裁

