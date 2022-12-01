斗六太平老街燈籠海加碼至1.3萬盞　增加1公里交管...今起施工

▲斗六市太平老街今日中午起封街裝設燈籠，市公所指出去年裝設約8米，今年加碼至總長1公里。(資料畫面)（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六太平老街每到過年前均由斗六市公所精心規劃「燈籠海」為隔年燈會準備，兔年燈會除太平路主燈區，及成功路、中華路等熱鬧街區之外，今年增加中正路，總長達1公里，相關路段今（1）起至本月10及15日中午12點半到下午6點進行施工交通管制，為迎接新年燈會慎重裝飾。

斗六市公所辦理「太平老街燈籠海」，均邀請轄內小學生發揮創意彩繪燈籠，將共同打造斗六太平老街燈海藝術美景，萬盞燈籠個個充滿創意與特色，結合老街超吸睛。每年均吸引上萬遊客前來取景打卡、遊玩。

市公所指出，今年燈籠海主題是生肖「兔」約備1萬3千盞，將為到訪斗六的遊客盡情拍照留念，太平燈區從12月25日起點亮後，將延長展至明年5月14日；另膨鼠公園、行啟紀念館則於12月28日至3月5日期間展示光雕藝術。

道路交管分別為，中華路（中山路口至中正路口）、中正路（大同路口至中華路口）12月1日至10日中午12點半到晚上6點；太平路（圓環至郵政總局）、太平路（太平路口至力行街口）12月1日至15日中午12點半到晚上6點。

▲斗六市太平老街今日中午起封街裝設燈籠，市公所指出去年裝設約8米，今年加碼至總長1公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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