路考沒「左右擺頭」扣32分落榜　男對櫃檯咆哮：規則沒講清楚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監理站昨日下午出現一名氣噗噗的男子，對著櫃台人員咆哮，原來他是1名普通重型機車考生，昨天通過筆試，卻在路考時，因沒「左右擺頭」被扣32分，無法接受重考，因此指責站方沒有將規則說清楚，後來經過人員出面溝通後，男子情緒才漸漸平穩並接受路考未通過的事實。

▲彰化監理站路考。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這名男子暴走過程被其他民眾錄下上傳社群《社會事新聞影音》，引發網友熱議，不少網友認為沒考過再考一次就好，不懂這名男子為何會怒氣沖沖。

▲彰化男子路考沒過站監理站櫃台情緒失控。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據悉，該名男年約30歲至40歲之間，前幾次機車考照都在第一關筆試就沒過，昨天下午終於通過筆試了，卻在路考時再度殘念，起步時沒有左右擺頭，第1次被扣了16分，第 2次兩段式左轉項目時又沒擺頭，再扣16分，共扣了32分，因此沒有路考沒有通過，必須再考一次。

彰化監理站長游明傳表示，停紅綠燈起步或兩段式左轉、變換車道時，一定要擺頭，而且擺頭樣子要讓路考官看得出來，不要只是隨便轉個頭，或是只用睛睛瞄一下，這樣都不算分，只要沒擺頭就扣32分，就不會過了，另外較難的關卡包括7秒直線加速，提醒考生務必要注意。