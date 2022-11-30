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台灣石斑魚賣到日本去了　藏壽司與國內業者簽署採購備忘錄

▲農委會率隊赴日行銷農漁產品，藏壽司將採購台灣石斑魚。（圖／農委會提供）

▲農委會率隊赴日行銷農漁產品，藏壽司將採購台灣石斑魚。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會近日率隊赴日行銷台灣農漁產品，今（30日）與日本藏壽司公司（くら寿司株式会社）在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品，包括握壽司及中西洋料理等，是台灣石斑魚外銷的重大突破。

我國貿易業者栗煬國際公司、供貨團體高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司，今天在農委會副主委陳添壽的見證下，在東京簽署採購備忘錄，明年起將採購台灣冷凍石斑魚片，在日本各連鎖門市推出石斑魚產品。

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陳添壽在簽署記者會上指出，藏壽司是日本三大迴轉壽司品牌之一，農委會及國內業者均相當重視這次採購案，台灣漁民也勇於挑戰世界高品質水產消費市場，生產的石斑魚切片符合日本「生食等級」需求，前後經過 4 次打樣及調整加工製成程序，可以滿足日本消費者挑剔的味蕾。

農委會指出，第一批將準備5萬公斤台灣石斑原料魚所製成的產品，與日本通路商合作試銷，後續將視消費者需求擴增供貨。今天在記者會現場也展示 6 道日式料理包括味噌烤石斑、鮮露石斑握壽司、石斑白酒蒸等。

農委會表示，今年6月中國大陸暫停我石斑魚輸入，農委會立即提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷因應措施，除了輔導業者開拓美國、馬來西亞、紐西蘭等新興市場外，這次也成功進軍日本迴轉壽司通路，是台灣石斑魚外銷的重大突破。

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