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每年採購5100公噸台灣水果！日本取代中國成「最大市場」

▲農委會副主任委員陳添壽與駐日本代表處大使謝長廷在東京主持「臺灣農產品推廣午宴」。（圖／農委會）

▲農委會副主任委員陳添壽與駐日本代表處大使謝長廷在東京主持「臺灣農產品推廣午宴」。（圖／農委會，下同）

文／中央社

農委會繼昨天宣布日本連鎖壽司明年將用台灣石斑魚，今天再與日本貿易商簽署備忘錄，每年至少採購5100公噸台灣鳳梨與香蕉。今年以來日本已取代中國，成台灣水果最大外銷市場。

行政院農業委員會國際處今天發布新聞宣布，陳添壽代表農委會主委陳吉仲率團訪問日本，再取得另一項拓銷成果，今天與日本果菜貿易業者Wismettac Foods商社社長辻川弘在東京簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。

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▲農委會副主任委員陳添壽與駐日本代表處大使謝長廷在東京主持「臺灣農產品推廣午宴」。（圖／農委會）

陳添壽表示，去年台灣生鮮冷藏水果外銷量7萬6125公噸，中國大陸為最重要市場、占41.4%，日本次之、占28.9%，今年1至10月日本已取代中國大陸，成為台灣水果最大外銷市場，占比提高到56.6%。

國際處並說，Wismettac Foods商社也希望有機會進口台灣水產品，將更多台灣農產品介紹給日本消費者。

▲農委會副主任委員陳添壽與駐日本代表處大使謝長廷在東京主持「臺灣農產品推廣午宴」。（圖／農委會）

國際處補充，Wismettac Foods商社成立於1912年，為日本重要農產食品業者，經營全球生鮮食品貿易，長期來進口台灣香蕉與鳳梨等農產品，與台灣農民團體及外銷業者關係密切。

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