超市買到牛乳「單喝不香濃」！他曝1方法辨別鮮奶、乳飲品

▲你喜歡喝牛奶嗎？（示意圖／CFP）

記者李芷萱／綜合報導

你平時會買牛奶喝嗎？有民眾日前在超市看到價格實惠的「牛乳」，便直接拿去結帳，實際喝完後覺得味道雖然不是那麼香濃，但也不難喝，卻意外引發網友討論牛乳與鮮奶的差異，還有人提供辨別方法，「我也被誤導過，非100%鮮奶的，會註明『乳飲品』」、「認罐子上的乳牛標章貼紙就知道是不是鮮奶了。」

原PO在《我愛全聯-好物老實説》表示，「純の乳？真牛乳？傻傻分不清楚」，意外看到55元的牛乳就直接購買，味道沒有那麼香濃，但他和小孩都能接受，平常喝調味乳他也會習慣再加鮮乳喝。貼文一出，馬上吸引網友留言，「還好沒買～我買六甲的還可以」、「英泉也是唷」。

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▲你平常都喝鮮奶還是牛乳？（示意圖／記者宋良義攝）



也有不少人針對「牛乳」和「鮮奶」進行討論，「看到原味，第一直覺就是不純」、「我昨天有看到這牌子，看到成分寫奶粉，默默放回去」、「我也被誤導過，非100%鮮奶的，會註明『乳飲品』」、「鮮乳是純的，牛乳是調製過的乳飲品，是說如果喜歡喝牛乳就喝啊～不一定要買鮮乳。」

食藥署先前也曾透露三點如何分辨鮮乳、牛乳製品的方法，第一可看品名標示，第二是看鮮乳標章，只要有此標章的就是鮮乳，第三則是有無CAS鮮乳認證。

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▼食藥署提供三招分辨的辦法。