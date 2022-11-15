安眠藥餵9月嬰害中毒！小孩癱軟叫不醒嚇壞媽　無良保母下場曝

▲北市大同區毛姓無照保母，將第四級管制藥品摻入牛奶等食物，讓未滿1歲男嬰喝下，導致苯重氮基鹽中毒。（示意圖／pakutaso.com）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區毛姓無照保母，以時薪250元受范姓母親委託，照顧9個月大男嬰，但她為避免嬰兒哭鬧，竟將第4級管制藥品Ativan、Lexotan摻入牛奶等食物中餵食男嬰，范母接孩子時，發現愛子兩眼無神、全身癱軟，緊急送往醫院，被診斷出「苯重氮基鹽中毒」等傷害，憤而提告。士林地檢署偵結，依傷害罪將毛女提起公訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，范母今年3月25日起將9個月大兒子送到毛女（38歲）家照顧，但毛女卻在4月4日上午10時30分起至同日15時30分，為了減少男嬰哭鬧以減少照護的心力，竟將第4級管制藥品鎮定劑以不詳劑量摻入牛奶等食物中餵食男嬰。

范母同天前往毛女家接小孩回家時，發現孩子兩眼無神、全身無力及癱軟無法叫醒等狀況，緊急送往新光醫院救治，經醫師抽血檢驗男嬰受有苯重氮基鹽藥物中毒等傷害。

傷心的范母無法置信孩子竟遭保母如此對待，持醫院診斷證明赴大同警分局提告。

偵查時，毛女坦承自己因患暴食症、酒精依賴症，因此到昆明醫院領取的第4級管制藥物，Ativan（鎮定安眠藥）、Bromazepam等藥物，而這些藥物均有鎮靜安眠、治療焦慮症及酒精戒斷症藥效。

台大醫院鑑定表指出，Ativan、Bromazepam2種藥物，同屬苯重氮基鹽酸類藥物，如讓1歲嬰兒服用過量，會造成苯重氮基鹽藥物中毒情形。

檢方根據台大鑑定、新光醫院診斷證明及范母指述，認毛女涉犯傷害罪，且故意對兒童犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重二分之一刑度。