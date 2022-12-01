發錢了！花蓮秀林鄉將發第3波振興禮金　每人2000元

▲花蓮秀林鄉公所將發第3波振興消費禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

花蓮秀林鄉公所將發出第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）振興消費禮金，每人新台幣2000元，預計明年1月14日發放，近1萬7000名鄉民受惠。

秀林鄉長王玫瑰今天接受中央社記者採訪指出，鄉民多以臨時工為主，COVID-19疫情期間工作不容易，發放消費禮金盼能補貼鄉民生活、就學所需。

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▲花蓮縣秀林鄉今年初曾發給每位鄉民3000元振興消費禮金。圖為鄉長王玫瑰（左）111年1月發放第2波振興消費禮金。（圖／秀林鄉公所提供）

王玫瑰解釋，今年5月有鄉民代表建議再次發放振興禮金，經盤點回饋金結餘尚有4000多萬，可發放鄉民每人2000元，經正式提案後，11月初獲代表會通過，因正值選舉期間，選擇在選後公告。

秀林鄉公告振興消費禮金請領資格，為民國111年10月27日以前設籍秀林鄉或出生的鄉民，符合資格約1萬7000多人，所需經費約3000多萬，將於1月14日統一發放。

秀林鄉是以太魯閣族為主的原住民鄉，COVID-19疫情期間，鄉公所獲代表會同意，分別在2020年9月、今年1月分別發放2000元及3000元振興禮金，經費來源都是產業回饋金。

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