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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸足球界「假球疑雲」再起！　陸媒爆李鐵供出3名國家隊成員

▲中國大陸前男足主帥李鐵。（圖／CFP）

▲中國大陸前男足主帥李鐵。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足在本屆2022世足資格賽飲恨，未能擠進32強正賽，還被球迷戲稱，「卡達世足賽中國元素除了國家隊都來了！」在世足賽火熱舉辦的同時，大陸男足前總教練李鐵被調查約談，事隔多日，陸媒再爆李鐵已供出3名前國家隊球員，一場「假球」風暴正在大陸足壇蔓延開，引起球迷熱議。

▲192公分的守門員張鷺曾多次入選中國男足。（圖／CFP）

▲192公分的守門員張鷺曾多次入選中國男足。（圖／CFP）

《北京青年報》報導，據多位足球媒體人透露，李鐵接受調查，已供出了三名前中國男足國腳。前國門（守門員）張鷺已被帶走，李鐵供出張鷺2019年中超保級戰武漢對天海時參與打假球；另兩個沒被透露姓名的球員，一是李鐵的瀋陽老鄉，在權健隊和張鷺當過隊友，後轉會深圳；另一人曾是一名國腳邊衛。世界杯如火如荼，中國足球卻是一地雞毛。

自從李鐵被調查約談後，大陸部分媒體人和資深足球專家陸續爆料，李鐵案如滾雪球般越滾越大。被點名的大陸男足前守門員張鷺曾以18歲之姿入選國家隊大名單，成為大陸國足史上最年輕門將之一。

張鷺現年35歲，身高192公分，他曾在2010年對戰葡萄牙的熱身賽中登場，雖然最終大陸男足以0比2敗給葡萄牙，但張鷺國足初登板的精湛表現獲得媒體高度評價。張鷺也在2018年重返國家隊，並入選2022年卡達世足賽資格賽名單。

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