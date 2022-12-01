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中國軍事擴張「不透明」還和俄合作　布林肯：北約很擔憂

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯剛與北約各國外長結束峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／編譯

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）30日表示，北約對中國快速且不透明的軍事擴張，以及與俄羅斯的合作感到擔憂，成員國就如何應對中國的挑戰進行討論。

路透社報導，布林肯與北約各國外長進行為期2天的會議，會後在記者會上表示，「我們成員國仍對中國的脅迫性政策感到擔憂，假消息的利用、快速且不透明的軍事擴張，也包括與俄國的合作。」

布林肯表示，「但我們仍持續致力於盡量與中國進行建設性的對話，面對共同的挑戰，我們也歡迎合作的機會。」

布林肯發言前一天，莫斯科當局公布，俄羅斯和中國的戰略轟炸機進行聯合巡邏，包括圖-95長程轟炸機在內，兩軍飛經日本海和東海。南韓則表示有2架中國戰機與6架俄國戰機闖入防空識別區。

俄中聯合行動也是在美國五角大廈公布最新的《中國軍力報告》後執行，報告中指出若根據當前建造速度，中國核彈頭存量將在2035年增至1500枚，凸顯美國對於北京當局擴張軍武的擔憂。

中國2月與俄方共同宣布「兩國友誼關係『不封頂』」，幾天後俄羅斯便揮軍入侵烏克蘭，此舉引發美國及其盟友的警戒。之後南韓、日本便與北約發展出更緊密的關係，6月更以觀察員身分參加北約峰會，南韓企業也將軍火運送至俄羅斯鄰國波蘭。

布林肯表示當北約繼續致力於維持對烏克蘭的一致支持時，成員國考慮在面臨包括中國在內形成的新挑戰，也能增加盟國關係的韌性。

布林肯表示會中與盟國討論的，是確保大家正努力以具體的方式面對挑戰。美國及其盟友認知到，現在有一場超越冷戰形塑世界的競爭。他說現在也有一個認知是，中國在很多方面都如歐盟所說的，與許多國家存在系統性地競爭，「但也有另一個認知，就是只要有可能，我們也必須在真正的大議題上尋求合作。」

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