苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」1.4萬人超有感：太中肯

▲搭捷運仍要戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

睽違555天，終於可以無罩走在路上。不過就有網友好奇拋問，雖然今（1）日戶外解禁，但大家真的會脫嗎？結果貼文底下，就有一名網友妙回10字，吸引超過1.4萬人按讚朝聖。

這名網友在Dcard上，以「口罩解禁你真的會脫掉嗎」為題發文，提到12月1日後，室外空間原則上不會強制要戴口罩，但是大家真的會脫掉嗎？他自己應該會觀察一下，倘若大家都還戴著，他就會繼續戴。

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文章曝光後，就有網友老實回答，「X當然戴著啊！我這麼醜。」該留言吸引超過1萬4000人按讚，還超過原貼文的按讚數，底下網友紛紛表示「不忍多說什麼」、「瞎說什麼大實話」、「對不起，我笑了」、「確實，我巴不得戴面具嗚嗚嗚」、「我可是醜到疫情前就戴著的人」、「有點好笑，對不起」、「太中肯了」。

另外，也有些網友分享看法，「就算可以脫，但像我自己是未確診過的人，就還是會先戴著」、「化全妝的女生就不會戴吧？至少我同學是這樣，不然她會覺得浪費化妝品」、「上班的時候再戴，不用假笑就是爽」、「我發現現在拿下口罩跟別人講話變成一件很困難的事，我沒辦法跟別人對到眼」、「現在脫口罩感覺跟裸體一樣赤裸」。

▲今日起，戶外可以不用戴口罩。（資料照／記者林敬旻攝）

指揮官王必勝日前說，12月1日正是全民戴口罩的第555天，盼口罩鬆綁能夠讓大家呼吸更順暢。當時指揮中心也公布，1日起，室外場所及空間無須戴口罩，但室內（包含車廂、船舶等運具之內部空間）仍維持戴口罩規定，惟以下6條件可免戴：

1.從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時。

2.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

3.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。

4.於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合。

5.外出有飲食需求得免戴口罩。

6.於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

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